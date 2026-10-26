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أكد نجم نادي أتلتيك بيلباو، نيكو ويليامز، رسميًا التكهنات المكثفة التي أحاطت بمستقبله، مؤكدًا أنه رفض عدة أندية من كبرى أندية أوروبا من أجل البقاء في بيلباو. واعترف الدولي الإسباني بأنه كان محط اهتمام كبير من الدوري الإنجليزي والدوري الفرنسي والدوري الإسباني، قبل أن يقرر الالتزام بمستقبله على المدى الطويل مع ناديه الذي ترعرع فيه.

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رفض عروض كبار أندية أوروبا

وضع ويليامز حدًا للمسلسل الطويل المتعلق باحتمال رحيله عن ملعب سان ماميس، وذلك بكشفه عن الحجم الحقيقي للاهتمام بخدماته. وتحدث الجناح البالغ من العمر 24 عامًا عقب الفوز الكاسح بنتيجة 4-0 على خيتافي، موضحًا أنه تلقى عدة فرص لمغادرة إقليم الباسك خلال فترات الانتقالات الصيفية الثلاث الماضية.

وكان الإسباني صريحًا بشكل لافت بشأن الأندية المحددة التي حاولت ضم توقيعه خلال فترة شهدت تكهنات كثيفة. وقال ويليامز لوسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي: «لم تساورني أي شكوك بشأن رغبتي في البقاء هنا». وأوضح حجم قراره بقوله: «سواء كان برشلونة أو أندية أخرى مثل باريس سان جيرمان وآرسنال وكثير غيرها، قلت (لا) للجميع من أجل البقاء هنا».





التعليق على الجدل المتعلق بوكيله

يأتي إعلان الجناح العلني في وقت يشهد بعض الاحتكاك الداخلي بشأن من يمثله. فقد ألمح وكيله، فيليكس تاينتا، مؤخرًا إلى أن المفاوضات مع برشلونة كانت متقدمة للغاية خلال صيف 2024، وأشار إلى أن غياب ضمانات التسجيل من النادي الكتالوني أفشل الصفقة في نهاية المطاف. غير أن ويليامز سارع إلى التوضيح بأن سلطة النقض النهائية كانت ملكه ومن حوله وحدهم. واغتنم الفرصة للرد على هذه المزاعم بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الرواية المحيطة باحتمال رحيله قد أُسيء فهمها قليلًا من قبل من هم خارج محيط عائلته المباشر.

وأوضح الجناح: «كان فيليكس مخطئًا في كلامه، الأمور ليست كذلك»، مشيرًا إلى أن تصريحاته القوية كان القصد منها استعادة روايته الخاصة. وشدد على أن القرار كان شخصيًا اتُّخذ إلى جانب شقيقه إيناكي ووالديهما. وكان ويليامز حازمًا في موقفه بأنه لم يتعرض قط لأي ضغط للبقاء في بيلباو رغمًا عنه، قائلًا: «لم يوجّه أحد مسدسًا إلى رأسي ليجبرني على اتخاذ قرار». وبتبنيه هذا الموقف، فقد أسكت فعليًا الشائعات التي زعمت أنه أُجبر على البقاء بسبب التزامات تعاقدية أو ضغوط خارجية من إدارة أتلتيك.

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الالتزام بمشروع بيلباو

بعد أن بات مستقبله محسومًا الآن، يتطلع ويليامز إلى عقد من السيطرة في سان ماميس. فقد وقّع الجناح مؤخرًا عقدًا ممتدًا حتى عام 2035، وهي صفقة تمثل واحدة من أطول الالتزامات في تاريخ كرة القدم الحديثة.

وبعيدًا عن أرض الملعب، أعرب ويليامز عن رغبته في تجاهل الضجيج الذي كثيرًا ما يُوجد على المنصات الرقمية. وقال: «مواقع التواصل الاجتماعي ليست الحياة الحقيقية»، موضحًا أنه يفضّل التركيز على أن يكون تأثيرًا إيجابيًا للجيل الأصغر في إقليم الباسك. وباختياره البقاء، فقد رسّخ مكانته كأيقونة محلية، مثبتًا أنه حتى في عصر رسوم الانتقالات الضخمة والأندية المدعومة من الدول، لا تزال الرومانسية موجودة في كرة القدم.