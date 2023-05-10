قلبه لا يزال في برشلونة .. ماتيو أليماني يستهدف خطف نجم ريال مدريد!

هاجر الحجار
Mateu Alemany Barcelona 2022-23Getty Images
برشلونةالدوري الإسباني - لا ليجاريال مدريدأستون فيلاالدوري الإنجليزي الممتاز

رغم مغادرة برشلونة ماتيو أليماني لا يتوقف عن إزعاج ريال مدريد!

قدم ماتيو أليماني، اقتراح بالتفاوض مع أحد لاعبي ريال مدريد، لنادي أستون فيلا، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، التي يسعى فيها النادي للتعاقد مع أربعة لاعبين جدد.

وسيتم تعيين ماتيو أليماني، مديرًا للكرة بنادي أستون فيلا، بعد مغادرته برشلونة.

ووفقًا لصحيفة "MARCA" الإسبانية، يحاول أليماني جلب ماركو أسينسيو، لفيلا بارك مقابل عرض قد يصل إلى حوالي 8 ملايين يورو.

حيث ينتهي عقد أسينسيو مع ريال مدريد الموسم الحالي، ولم يقم اللاعب بالتجديد بعد.

لكن اللاعب يفضل التجديد والبقاء بسانتياجو برنابيو موسم آخر، لكن يحاول أليماني إقناع ريال مدريد الذي قد يفضل التخلص من الإسباني، بعد رفضه للعرض الذي قدمه الملكي.

جدير بالذكر أن أسينسيو سجل 11 هدفًا، وصنع ثمانية، في 46 مباراة، هذا الموسم في جميع المسابقات.

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