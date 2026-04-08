تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Qatar World cup flights
تذاكر مباريات منتخب قطر في كأس العالم
نيهال أبو زيد

كيفية متابعة قطر في كأس العالم 2026: أين يمكنك الحصول على التذاكر والرحلات الجوية والحجوزات والمزيد

كل ما تحتاجه من تفاصيل قبل مساندة العنابي في مغامرته العالمية بصيف 2026

لم يعد كأس العالم مجرد بطولة كروية، بل أصبح تجربة حياة لا تتكرر، خاصة عندما يتعلق الأمر بمتابعة المنتخب القطري في نسخة المونديال التاريخية التي تقام في ثلاث دول هي الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك. بعد الأداء المشرف والتطور الكبير للكرة القطرية في السنوات الأخيرة، تتطلع الجماهير العربية والقطرية لمؤازرة العنابي في الملاعب الأمريكية الشمالية.

خلال مرحلة المجموعات، ستكون الأنظار متجهة نحو كتيبة العنابي وهي تواجه تحديات دولية كبرى، ولم يفت الأوان بعد لترتيب أمور سفرك وحجز الفنادق لضمان التواجد في قلب الحدث.

سيقدم لك GOAL الدليل الشامل حول رحلات الطيران، الفنادق، وبالطبع كيفية شراء تلك التذاكر الحيوية لمباريات قطر في كأس العالم 2026.

ما هو جدول مباريات قطر في كأس العالم 2026؟

التاريخالمباراة (بالتوقيت المحلي)الملعبالتذاكر
الثلاثاء، 16 يونيوقطر ضد المكسيك (8 مساءً)ملعب أزتيكا (مكسيكو سيتي)تذاكر
الاثنين، 22 يونيوقطر ضد كولومبيا (12 ظهرًا)ملعب ليفي (سانتا كلارا)تذاكر
السبت، 27 يونيوقطر ضد بولندا (9 مساءً)ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا)تذاكر

كيفية الحصول على تذاكر مباريات قطر في كأس العالم 2026؟

أتيحت للمشجعين عدة فرص لشراء التذاكر عبر بوابة التذاكر الرسمية على موقع FIFA. ومع ذلك، لا تزال هناك خيارات متاحة للراغبين في اللحاق بالركب وضمان أرخص الأسعار الممكنة.

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة

إذا لم يحالفك الحظ في قرعة التذاكر السابقة، فإن فرصتك الأخيرة للحصول على تذاكر عبر المسارات الرسمية هي مراقبة مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة التي تنطلق في أبريل. لم يعلن الاتحاد الدولي عن عدد التذاكر المتاحة بدقة، ولكن من المتوقع أن تنفد بسرعة كبيرة نظرًا للإقبال الهائل.

الأسواق الثانوية

بالنسبة للمشجعين الذين فاتهم نظام القرعة الرسمي أو يبحثون عن تذاكر لمباريات محددة بمرونة أكبر، تبرز منصات التذاكر الثانوية الموثوقة مثل StubHub كخيار مثالي. توفر هذه المنصة تنوعاً في المقاعد والأسعار، وهي الوجهة المفضلة لمن يريد ضمان مقعده في وقت مبكر قبل السفر وتجنب مخاطر نفاذ الكميات الرسمية.

كيفية حجز رحلات الطيران لمشاهدة قطر في كأس العالم 2026؟

إذا كنت تخطط للسفر من الدوحة أو أي مكان في العالم إلى مكسيكو سيتي أو سان فرانسيسكو أو أتلانتا لمتابعة قطر، فإن التخطيط المبكر هو مفتاح التوفير. حجز الرحلات مسبقًا يضمن لك الحصول على أسعار معقولة وأوقات رحلات مريحة.

يمكن للمشجعين حجز رحلاتهم عبر Skyscanner، الذي يعد أحد أفضل المواقع لمقارنة أسعار الطيران عبر مختلف شركات الطيران العالمية لضمان أفضل صفقة ممكنة لميزانيتك.

كم تبلغ تكلفة رحلات كأس العالم 2026؟

من المتوقع أن يرتفع الطلب على الرحلات الجوية بشكل كبير مع اقتراب موعد انطلاق المونديال، ومن المرجح أن تصل الأسعار إلى ذروتها في الصيف. تتقلب أسعار التذاكر باستمرار، والجدول التالي يوضح الأسعار التقريبية لرحلات شهر يونيو:

التاريخمنإلىالتكلفة (USD)
15 يونيوالدوحة (DOH)مكسيكو سيتي (MEX)$1,250
15 يونيومدريد (MAD)مكسيكو سيتي (MEX)$750
21 يونيوالدوحة (DOH)سان فرانسيسكو (SFO)$1,100
26 يونيوالدوحة (DOH)أتلانتا (ATL)$1,180

أين تقيم لمباريات قطر في كأس العالم 2026؟

ستشهد المدن المستضيفة ضغطًا هائلًا خلال فترة البطولة. لذا، من الأفضل تأكيد حجوزات الفنادق في أقرب وقت ممكن. نشجع المشجعين على حجز غرف قابلة للاسترداد عبر مواقع مثل Booking.com لضمان تأمين السعر الحالي مع الاحتفاظ بمرونة الإلغاء.

  • مكسيكو سيتي: يفضل الكثيرون الإقامة في مناطق مثل ريفورما أو بولانكو للاستمتاع بالحياة النابضة مع سهولة الوصول لملعب أزتيكا التاريخي.
  • أتلانتا: يقع ملعب مرسيدس بنز في قلب المدينة، مما يجعل الإقامة في داون تاون أتلانتا الخيار الأمثل للمشجعين للوصول السريع للملعب ومناطق المشجعين.

الخدمات اللوجستية المحلية:

بينما تُعرف الولايات المتحدة وكندا باعتمادهما الكبير على السيارات، تبذل المدن المضيفة قصارى جهدها في كأس العالم من خلال تفعيل شبكات نقل عام متطورة. إليك كل ما تحتاج لمعرفته لتتنقل كأنك أحد سكان المنطقة:

تطبيقات النقل الذكي: تأكد من تحميل تطبيق Lyft وإعداده على هاتفك؛ فهو يعد أحد أكثر الطرق موثوقية وشيوعاً للتنقل بسرعة، خاصة عند الانتقال بين مناطق المشجعين ومقر إقامتك.

شبكات المترو والحافلات: في المراكز الكبرى مثل نيويورك وتورونتو ولوس أنجلوس، ستكون أنظمة المترو والحافلات هي خيارك الأفضل. فهي توفر طرقاً مباشرة إلى الملاعب بتكلفة أقل بكثير من سيارات الأجرة الخاصة، مما يتيح لك تجاوز الاختناقات المرورية في أيام المباريات.

استئجار السيارات: إذا كنت تخطط لمتابعة المنتخب القطري (أو أي منتخب آخر) بين المدن المضيفة المجاورة (مثل الرحلة بين هيوستن ودالاس)، فإن استئجار سيارة يعد خياراً رائعاً. يمنح هذا الخيار مجموعتك الحرية للاستكشاف بالوتيرة التي تناسبكم، ويمكن أن يكون موفراً جداً للعائلات أو مجموعات الأصدقاء.

ماذا ننتظر من قطر في كأس العالم 2026؟

بعد استضافتها التاريخية لنسخة 2022، يدخل المنتخب القطري مونديال 2026 بخبرة متراكمة وطموح متجدد. لم تعد قطر مجرد مشارك، بل أصبحت قوة يحسب لها ألف حساب في القارة الآسيوية، ويسعى العنابي لإثبات قدرته على المنافسة خارج القواعد وفي الملاعب الأمريكية الشمالية الضخمة.

مع وجود نجوم يمتلكون خبرة دولية كبيرة وتناغم عالٍ تحت قيادة فنية طموحة، يأمل الجمهور القطري أن يتجاوز المنتخب دور المجموعات ويحقق إنجازاً غير مسبوق في هذه النسخة العالمية الكبرى.

أسئلة الأكثر شيوعًا

أمام الجماهير الراغبة في دعم "الأدعم" في أمريكا الشمالية ثلاث طرق رئيسية لتأمين تذاكر المباريات، والمصدر الأساسي هو بوابة تذاكر FIFA الرسمية التي تدير جميع المبيعات الأولية. ورغم انتهاء مراحل القرعة المبكرة (مثل مرحلة مسبقة الدفع ببطاقة Visa ومرحلة سحب الاختيار العشوائي)، لا يزال بإمكان المشجعين الوصول إلى:

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة: من المقرر أن تبدأ في أوائل أبريل 2026، وتعتمد هذه المرحلة على أسبقية الشراء (من يأتي أولاً يُخدم أولاً). يجب أن يكون لديك حساب FIFA ID مسجل لتتمكن من الشراء.

منصة FIFA الرسمية لإعادة البيع/التبادل: وهي المنصة الرسمية التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي لا يمكنهم استخدامها بأمان. أعيد فتح هذه المنصة في 2 أبريل 2026.

الأسواق الثانوية: لضمان الدخول لمباريات محددة بعد نفاذ التذاكر الرسمية، توفر المنصات الموثوقة مثل StubHub أو SeatGeek قوائم تذاكر من مشجعين آخرين، وغالباً ما تكون محمية بضمانات للمشتري.

لا. تماماً كما حدث في نسخة 2022 في الدوحة، ستكون بطولة كأس العالم 2026 رقمية بالكامل. لن تكون هناك أكشاك لبيع التذاكر الورقية أو مبيعات في يوم المباراة في الملاعب مثل ملعب "ليفاي" (Levi's Stadium) أو "بي سي بليس" (BC Place). يجب على جميع المتفرجين تأمين تذاكرهم الرقمية عبر القنوات الرسمية أو القنوات الثانوية الموثوقة قبل الوصول إلى الملعب.

تختلف تكاليف الرحلات بشكل كبير بناءً على المدينة المستضيفة وموعد الحجز. بالنسبة لشهري يونيو ويوليو 2026، تقدر أسعار رحلات الذهاب والعودة (الدرجة السياحية) من الدوحة (DOH) كما يلي:

من الدوحة إلى سان فرانسيسكو (SFO): من 1,100 إلى 1,600 دولار أمريكي (الأقرب لملعب ليفاي).

من الدوحة إلى فانكوفر (YVR): من 1,250 إلى 1,800 دولار أمريكي.

من الدوحة إلى سياتل (SEA): من 1,200 إلى 1,750 دولار أمريكي.

يُنصح المسافرون بالحجز عبر Skyscanner أو القطرية للعطلات (التي توفر باقات شاملة للمباريات) قبل ثلاثة أشهر على الأقل، حيث تميل أسعار الرحلات الطويلة إلى الساحل الغربي للوصول إلى ذروتها خلال فصل الصيف.

وقعت قطر في المجموعة الثانية (Group B)، وجاءت مواعيد مبارياتها المؤكدة كالتالي:

13 يونيو 2026: قطر ضد سويسرا – ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو (ملعب ليفاي).

18 يونيو 2026: كندا ضد قطر – ملعب بي سي بليس، فانكوفر.

24 يونيو 2026: البوسنة والهرسك ضد قطر – ملعب سياتل (لومن فيلد).