قطر ترد رسميًا: لن نستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا

لا تزال توابع أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا قائمة، إذ أن حتى الآن لم يتم الكشف عن الملعب الذي سيستضيف المباراة.

ما هي أزمة نهائي إفريقيا؟

النهائي القاري يقام في السنوات الأخيرة من مباراة واحدة، إذ استضافت القاهرة نهائي 2020 والذي توجه به الأهلي المصري على حساب الزمالك، فيما استضافت المغرب نهائي 2021، والذي توجه به الأهلي أيضًا، لكن على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

نهائي 2022، يرغب رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف" باتريس موتسيبي، في إقامته بالسنغال، رافضًا أن تستضيف المغرب المباراة للعام الثاني على التوالي، وهو الرأي الذي يخالفه عدد من أعضاء الاتحاد.

أمام هذه الأزمة، أصدر الأهلي بيانًا رسميًا، رفض خلاله أن تقام المباراة على أرض أي من رباعي نصف النهائي، مطالبًا باختيار أرض محايدة. (طالع التفاصيل من هنا)

نصف النهائي يجمع الأهلي بوفاق سطيف الجزائري، والوداد المغربي ببيترو أتلتيكو الأنجولي، وقد فاز الفريق المصري في الذهاب 4-0، فيما فاز الفريق المغربي على خصمه 3-1، وفي انتظار نتائج الإياب، لحسم طرفي النهائي.

قطر تصدر بيانًا رسميًا تنفي الاستضاف:

بعض التقارير المصرية، أكدت أن قطر إحدى الخيارات المتاحة لاستضافة النهائي الإفريقي، كونها استضاف السوبر الإفريقي من قبل، لكن الاتحاد القطري لكرة القدم نفى ذلك تمامًا..

وأوضح بيان الجانب القطري أنه لم يتطرق لهذا الموضوع من قريب أو بعيد مع أي من مسؤولي الكاف.

وجاء نص البيان كالتالي:

ينفي الاتحاد القطري لكرة القدم ما يتم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة عن استضافته المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا 2022.

ويؤكد الاتحاد القطري لكرة القدم أنه لم يتم التطرق بالحديث عن هذا الأمر مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر أي من القنوات أو المخاطبات الرسمية.

كما يؤكد الاتحاد القطري لكرة القدم على اعتزازه بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربطه بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم وعمقها والممتدة منذ سنوات تحت مظلة اتفاقيات التعاون المبرمة بين الطرفين.

🚨 | بيان صحفي : الاتحاد القطري لكرة القدم ينفي ما يتم تداوله عن استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا pic.twitter.com/VB5hQuA5Q1 — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) May 9, 2022

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