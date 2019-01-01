قطبا ميلانو ينافسان أتلتيكو على ضم إنسيني

إنسيني قد يترك نابولي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر وميلان دخلا صراع التعاقد مع لورينزو إنسيني، نجم وقائد نابولي، بعد الحديث عن إمكانية رحيله الصيف القادم.

ورغم تأكيدات مينو رايولا، وكيل اللاعب، استمراره في نابولي، ولكن عدة تقارير تحدثت عن أن اللاعب قد يرحل في حال وصول عرض ضخم.

"كوريري ديلا سيرا" أوضحت أن النادي الأكثر اهتماماً بخدمات إنسيني هو أتلتيكو مدريد، ومستعد لعرض 55 مليون يورو، المبلغ الذي يراه نابولي قليلاً لبيع نجمه.

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جراتسي دانييلي ❤️ pic.twitter.com/QHORfEvGlP — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 15, 2019

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وبحسب التقرير، يريد نابولي على الأقل 80 مليوناً لبيع إنسيني، وذكرت أن قطبي ميلانو يتابعان الموقف وأبديا اهتماماً بالتعاقد مع اللاعب.

ويطالب إنسيني براتب موسمي سبعة ملايين يورو، وحتى الآن لم يتوصل هو ونابولي لاتفاق نهائي من أجل تجديد تعاقده نهائياً.

ويلعب نابولي الذي ضمن مركزه ثانياً بالدوري الإيطالي مع إنتر ضمن الجولة المقبلة على ملعب "سان باولو".