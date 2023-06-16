"قطار ريال مدريد" يعطل في محطة مبابي .. و"هزازي الرؤوس" هم الخطر الأكبر!

الملكي في موقف لا يحسد عليه!

لا شيء يسيطر على أخبار الكرة العالمية مؤخرًا إلا خبر رغبة كيليان مبابي في الرحيل عن باريس سان جيرمان وعدم تمديد عقده الحالي للعام الإضافي الاختياري الذي تم الاتفاق عليه سابقًا.

الكل يتوقع أن اللاعب اتخذ قراره النهائي بالانضمام إلى ريال مدريد، وتصريحات فلورنتينو بيريز حوله أثارت المزيد من الجدل وأضافت البنزين إلى النيران.

لكن في ظل كل ذلك، ريال مدريد حقًا في موقف صعب للغاية، فالملكي الذي فقد كريم بنزيما دون مقدمات عليه الانتظار لمدة عام كامل دون رأس حربة من العيار الثقيل حتى يستطيع ضم مبابي، وفي ذلك خطأ جسيم على الفريق العاصمي تلافيه.

خطأ بايرن ميونخ

في الصيف الماضي وقع بايرن ميونخ في خطأ لا يغتفر عندما ترك روبرت ليفاندوفسكي يرحل إلى صفوف برشلونة الإسباني، والمشكلة هنا ليست في الرحيل في حد ذاته وإنما في عدم تعويضه.

يظن البعض أن صفقة ساديو ماني كانت كافية ليكون الفريق في أفضل أحواله كما كان الوضع مع ليفاندوفسكي، لكن على النقيض تمامًا، فالنجم البولندي خصائصه مختلفة تمامًا عن نظيره السنغالي.

ربما ظنت إدارة بايرن ميونخ أنها تستطيع أن تكنز الأموال لصفقة ما في المستقبل، لكن ها هم لا ضموا لاعب مثل إرلينج هالاند ولا نجحوا في الحفاظ على ليفاندوفسكي.

لذلك ربما يكون ريال مدريد يخاطر بالوقوع في نفس الخطأ بعدد رحيل كريم بنزيما وضم جود بيلينجهام والاتجاه نحو عدم ضم مهاجم بقيمة الفرنسي في الصيف الجاري والتعويل على ضم كيليان مبابي مجانًا في الصيف القادم.

عام بايرن ميونخ لم يكن جيدًا على الإطلاق أوروبيًا ومحليًا ولولا عنجهية نجوم بوروسيا دورتموند في الجولة الأخيرة لكان البافاري قد خرج بموسم صفري.

فهل يبحث ريال مدريد عن موسم صفري ليكرر نفس الخطأ بنفس التفاصيل؟ أم يسعى النادي للعودة لحصد لقب الدوري الذي ناله برشلونة وهو في مرحلة إعادة بناء وبعد سنوات من التخبط؟!

سيناريو 2021 وقطار ريال مدريد

قبل وقت ليس ببعيد لم تكن وسائل الإعلام تتحدث عن أي شيء سوى توقيع كيليان مبابي لصالح ريال مدريد وأن الإعلان عن الصفقة ما هو إلا مسألة وقت.

ليخرج بعدها مبابي في وسط ملعب بارك دي برينس ويعلن عن تجديد عقده بنفسه مع النادي الفرنسي ويصدم الملايين من جماهير الملكي التي لم تجد ما تقوله إلا: "قطار ريال مدريد لا يأتي في العمر إلا مرة واحدة".

ليتضح لاحقًا أنه يأتي أكثر من مرة عندما يتعلق الأمر بلاعب بقيمة وحجم كيليان مبابي، وباعتراف رئيس النادي نفسه فلورنتينو بيريز الذي أكد محاولات ضم الفرنسي لصفوف الملكي.

لكن بعيدًا عن تصريحات الجماهير والرئيس، ألم يتعلم بيريز وجماهير ريال مدريد أي شيء مما حدث قبل حوالي عامين؟ أحقًا يسلمون رقبتهم لكيليان مبابي مجددًا ويمنعون أنفسهم عن ضم مهاجم يمنحهم ولو نصف ما أخذه كريم بنزيما معه؟ ولمدة موسم كامل من الممكن بعده أن يغير جناح باريس سان جيرمان رأيه؟!

ما هو الأفضل لريال مدريد؟

ريال مدريد قدم الكثير من الأموال بالفعل في سوق الانتقالات هذا، يكفيه ضم جود بيلينجهام بحوالي 100 مليون يورو قابلة للزيادة بسبب بنود وشروط سهلة التحقيق.

لكن الملكي مطالب بصرف المزيد من الأموال وإن كان هذا يعني أنه قد يخاطر بضم كيليان مبابي في الصيف القادم، فهناك فارق عام كامل وموسم قد يخسر فيه الملكي الكثير وقد يكسب أكثر، كل ذلك متوقف على قرار إدارته.

لهذا يحبون أنشيلوتي في مكاتب ريال مدريد!

المدرب الإيطالي هو شخصية وديعة يحبها أي رئيس عمل حقًا، هو ذلك الشخص الذي يسلم بالأمر الواقع، ويعمل بالمتاح لتقديم أفضل نتيجة ممكنة، ويحقق في بعض الأحيان أكثر بكثير من المتوقع.

أنشيلوتي الذي ظل لسنوات يؤكد في تصريحاته في المؤتمرات الصحفية أن فريقه لا يوجد به أي نواقص ولا يحتاج أي صفقات هو بالتحديد الشخص الذي تحبه إدارة الملكي.

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وهو بالتحديد الذي على جماهير الفريق أن تثور على صمته، فالرجل يعد من "هزازي الرؤوس" وهي صفة غير حميدة على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بمستقبل فريقك المفضل.

فصمت أنشيلوتي قد يجعله يدخل الموسم الجديد دون مهاجم من الطراز الأول، يتركه في حيرة من أمره، ورغم حيلة الإيطالي الواسعة إلا أنه قد يجد نفسه قد خسر الكثير من الوقت والمجهود والنقاط في الموسم قبل أن يكتشف حلًا يساعد خطه الأمامي على تسجيل الأهداف.

بيت القصيد!

ريال مدريد يخاطر بالكثير بانتظاره لكيليان مبابي، لو كان الأمر يتعلق بصفقة فورية هذا الصيف فلا بأس بحسمها مبكرًا وبدء التحضير لموسم قوي قادم.

لكن الأمر يتعلق بالانتظار حتى الصيف القادم، نحن نتحدث عن 12 شهرًا، ودوري إسباني ودوري أبطال وكأس وسوبر ومشاركة محتملة في السوبر الأوروبي.

ماذا لو تراجع مبابي عن اللعب لريال مدريد مرة أخرى بعد أن مر الملكي بموسم سيئ، ماذا لو لم يتراجع ومر الفريق بأشهر في غاية الصعوبة؟ كم مليون سيخسر وكم بطولة ستذهب للمنافسين؟ كلها أسئلة على فلورنتينو بيريز أن يطرحها على نفسه قبل أن يتخذ قراره بغلق سوق الانتقالات!