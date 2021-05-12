قضي الأمر .. مينيزس يستقر على الثلاثي الأجنبي المستمر مع النصر

تعرف على قرارات مينيزس الحاسمة

استقر الجهاز الفني لنادي النصر، بقيادة البرازيلي مانو مينيزس، على أسماء اللاعبين الأجانب الراحلين والباقين رفقة العالمي خلال الموسم المقبل، وذلك بالاتفاق مع مجلس إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر.

ويسعى مينيزس لتجهيز فريق نادي النصر بأفضل العناصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم المقبل، والذي سيحاول المدرب البرازيلي فيه قيادة الفريق للسيطرة على كافة البطولات التي سيشارك فيها.

من هم الراحلون عن النصر بنهاية الموسم؟

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية إلى أن مينيزس استقر على رحيل الحارس الأسترالي براد جونز، والمدافع البرازيلي مايكون بيريرا، بينما سيبقى مصير المدافع الكوري الجنوبي كيم جين معلقًا بالتقارير الطبية والفنية.

ويعاني كيم جين من الإصابة بقطع كامل في وتر "أكيليس"، تعرض له خلال مباراة فريقه أمام الرائد، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن سيتم تحديد موقف كيم خلال الفترة القادمة، ومن ثم سيتم اتخاذ قرارًا سواء باستمراره، أو بتسويقه أو بفسخ التعاقد بالتراضي.

ما هو موقف نور الدين أمرابط من الاستمرار مع النصر؟

وأما بالنسبة للمغربي نور الدين أمرابط، فهناك قناعات كبيرة من جانب إدارة النصر والمدرب مانو مينيزس على استمراره لمدة موسم واحد، بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب خلال المباريات الأخيرة.

قرار استمرار نور الدين أمرابط مع النصر لن يتم حسمه قبل نهاية الموسم الحالي، لحين التوصل لاتفاق مع اللاعب على تمديد عقده لمدة موسم واحد.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن أمرابط غير موافق على تمديد عقده لمدة موسم واحد فقط، بل يتمسك بالتمديد لمدة موسمين، حيث تتم عمليات التفاوض بينه وبين إدارة النصر بخصوص هذا الشأن.

من الذي سيستمر مع النصر؟

وأضافت الصحيفة أن تركيز النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، سينصب على تدعيم 3 مراكز وهي، قبل الدفاع والمحور المتقدم ومهاجم مساند.

واستقر مينيزس على استمرار المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي بيتروس ماتيوس والأرجنتيني بيتي مارتينيز بعد تعافيه من الإصابة التي يعاني منها.

النصر في حاجة لعملية إحلال وتجديد

ويرى الجهاز الفني لنادي النصر بقيادة مينيزس، أن الفريق يحتاج لعملية إحلال وتجديد، وذلك دون الإخلال بالعناصر الأساسية التي يعتمد عليها خلال الوقت الحالي.

المدرب البرازيلي يريد أن يضيف عناصر جديدة على الهيكل الأساسي للفريق، وذلك للحفاظ على استقرار الفريق الفني.

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