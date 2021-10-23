قضي الأمر .. الاتحاد يحسم مستقبل سعود عبد الحميد بشكل نهائي

تعرف على موقف الهلال من تجديد عقد عبد الحميد

يبدو أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، قد حسمت بشكل نهائي موقف سعود عبد الحميد الظهير الأيمن للعميد من الاستمرار مع الفريق، بعد أن اقترب عقده من نهايته.

الاتحاد يسعى للإبقاء على سعود عبد الحميد ضمن صفوفه خلال الفترة المقبلة، حيث ينتهي عقده في شهر يناير المقبل، ولكن مفاوضات التجديد شهدت العديد من العقبات خلال الفترة الماضية.

لماذا تأخر تجديد عقد سعود عبد الحميد؟

اللاعب الشاب دخل الفترة الحرة في عقده مع العميد، وبالفعل بدأت المفاوضات معه منذ أشهر للتجديد، لكن حتى الآن لم يحدث التوقيع.

مطالب عبد الحميد المادية عطلت المفاوضات أكثر من مرة، خاصةً وأنه تلقى عروضًا مغرية من عدة أندية أخرى، على رأسها نادي النصر.

ما هي آخر مستجدات تجديد عقد سعود عبد الحميد مع الاتحاد؟

وأشار الإعلامي ماجد هود، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن نادي الاتحاد نجح في إتمام الاتفاق مع سعود عبد الحميد أخيرًا من أجل تجديد العقد.

وجاء نص تغريدة هود كالآتي: "الاتحاديون ينتظرون القرار النهائي من لجنة الاحتراف خلال الأيام القليلة لسعود عبد الحمدي (اتفاق كامل)".

وتابع: "وعلى ضوء القرار سيبدأون فتح ملفي عبد الإله المالكي وعبد العزيز البيشي، علمًا بأنهما موافقان مبدئيًا، ويوجد وقت ويدخلان في نهاية يناير الفترة الحرة، بالتوفيق للإدارة".

في #الاتحاد..



• الاتحاديون ينتظرون القرار النهائي من لجنة الاحتراف خلال الايام القليلة لـ :

• سعود عبدالحميد (اتفاق كامل)..



وع ضوء القرار سيبدأون فتح ملفي المالكي والبيشي علماً بأنهما موافقان مبدئياً.. ويوجد وقت ويدخلان في نهاية يناير الحرة..



بالتوفيق للادارة..💪💪 pic.twitter.com/0uO5s6K6ve — ماجد هود (@majed_ma_10) October 23, 2021

من هي الأندية التي ترغب في ضم سعود عبد الحميد؟

وأكدت صحيفة "عكاظ" السعودية في خبر سابق، على أن سعود عبد الحميد دخل ضمن اهتمامات قطبي العاصمة الهلال والنصر، من أجل الظفر بخدمات اللاعب خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك في ظل احتياج الهلال والنصر للاعب يشغل مركز الظهير الأيمن خلال الفترة الحالية، في ظل عدم وجود بديلين مناسبين للاعب الهلال محمد البريك، ولاعب النصر سلطان الغنام.

اقرأ التفاصيل ..