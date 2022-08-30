قضية كنو .. مركز التحكيم الرياضي يصدم الهلال ويؤكد انتصار النصر

أسدل الستار أخيرًا على القضية الجدلية

أسدل الستار أخيرًا على قضية محمد كنو التي أثارت جدلًا واسعًا منذ فتح ملفها في يناير الماضي، حيث أصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي قراره بشأن الاستئناف الذي تقدم به ناديا الهلال والنصر ضد قرارات غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ما هي العقوبات الصادرة بحق الهلال وكنو؟

غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قد حكمت لصالح النصر في قضية كنو بعدما وقع للنادي قبل أن يُجدد عقده مع الهلال.

فض المنازعات عاقبت كنو بالإيقاف 4 أشهر، كما عاقبت الهلال بالمنع من القيد فترتي انتقال بجانب تغريم الطرفين بالتضامن مبلغ 27 مليون ريال سعودي لصالح الأصفر.

القرارات لم تنل رضا الطرفين ولذا تقدما باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي، إذ يريد الهلال إلغائها فيما يسعى النصر لزيادة المبلغ المالي إلى 34 مليون تتضمن 7 ملايين استلمها اللاعب كمقدم عقد.

Shahid

ما هو قرار مركز التحكيم الرياضي في قضية كنو؟

حساب النصر الرسمي على تويتر أكد في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء تلقيه خطابًا من مركز التحكيم الرياضي يتضمن قراراته بشأن قضية كنو.

وأشار الخطاب إلى أن القرارات الصادرة بالإجماع من هيئة التحكيم تتضمن المصادقة على قرارات غرفة فض المنازعات بإيقاف لاعب الوسط السعودي 4 أشهر ومنع الهلال من القيد فترتي تسجيل بجانب إلزام النادي واللاعب متضامنين أو منفردين بتسديد غرامة مالية قدرها 20 مليون ريال سعودي لصالح النصر.

مسلي آل معمر رئيس النصر علق على القرارات بالإشارة إلى أن الأحكام الصادرة بالإجماع من غرفة فض المنازعات ومركز التحكيم الرياضي تؤكد سلامة موقف النصر وعدالة قضيته، مؤكدًا أنه لن يدخر جهدًا في الحفاظ على حقوق النادي.