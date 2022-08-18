قضية فيجو.. "نتفليكس" تعيد إلى الأذهان ذكرى أكثر الصفقات إثارة في التاريخ

فيلم وثائقي يحكي تفاصيل مختبئة لنحو 22 عامًا!

وثائقي جديد من إنتاج "نتفليكس" يلقي الضوء على واحدة من أكثر الصفقات أهمية وإثارة للجدل في التاريخ.

منصة "نتفليكس إسبانيا" أعلنت يوم الخامس والعشرين من أغسطس موعدًا لبث الفيلم الوثائقي: "قضية فيجو.. صفقة القرن".

يستعرض الفيلم قصة انتقال لويس فيجو التي لا تنسى من برشلونة إلى ريال مدريد في أكثر صفقات كرة القدم إثارة للجدل عبر التاريخ.

البرتغالي الذي حصل على جائزة الكرة الذهبية عام 2000، وهو نفس عام انتقاله المثير من برشلونة إلى ريال مدريد، أسال الكثير من الحبر بتلك الصفقة، آن الأوان لكشف مجموعة من أبرز تفاصيلها.

المنصة أعلنت عن الفيلم بتغريدة على تويتر شملت مقطعًا دعائيًا منه، يظهر العديد من اللقطات لمن التصقوا بتلك المرحلة، وشهادات من لويس فيجو نفسه وبيب جوارديولا وآخرين.

وأتت التغريدة الدعائية كالتالي: "لويس فيجو.. فلورنتينو بيريز.. خوسيه فييجا.. جوان جاسبارت.. باولو فوتري.. 22 عامًا مرت ليتحدث هؤلاء للمرة الأولى عن أكثر الصفقات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم، وثائقي (قضية فيجو: صفقة القرن.. يأتيكم في 25 أغسطس".

تعد هذه الصفقة من أهم مسببات احتقان برشلونة وريال مدريد، خصوصًا في ظل الأحداث العنيفة التي شهدها ملعب كامب نو تجاه البرتغالي في أول زيارة له إلى برشلونة موسم 2000-2001 واضطراره لوضع يديه في أذنيه تجاه صافرات الاستهجان التي طالته في ملعب كامب نو، إضافة إلى رمي رأس خنزير عليه أثناء تنفيذ إحدى الركنيات.