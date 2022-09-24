قضية حمدالله .. "مركز التحكيم ارتكب خطأً كبيرًا وأصلحه بآخر"

انتقاد حاد لقرارات مركز التحكيم الرياضي في قضية اللاعب المغربي

مازالت المفاجآت تظهر في قضية النصر ضد مهاجمه السابق عبد الرزاق حمدالله وناديه الحالي الاتحاد، حيث أكدت التقارير الإعلامية المتابعة أن مركز التحكيم الرياضي قرر إدخال اتحاد كرة القدم السعودي كمحتكم ضده في القضية.

القانوني سعود الرمان علق على القرار في تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" واصفًا إياه بأنه إصلاح خطأ بخطأ أكبر من جانب مركز التحكيم.

ما هي آخر التطورات في قضية حمدالله؟

لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين كانت قد عاقبت حمدالله بالإيقاف لـ4 أشهر بجانب منع الاتحاد من القيد لفترة انتقالات قادمة، وقد تقدم النادي باستئناف في مركز التحكيم الرياضي السعودي لكنه اختصم نادي النصر.

مركز التحكيم بدأ التحقيق في استئناف الاتحاد وقد وافق على طلبه تعليق عقوبة الإيقاف حتى البت النهائي في القضية طبقًا لبند العمل بالتدابير الوقتية، وقد لعب المهاجم مباراتي فريقه ضد الرائد والخليج في دوري روشن السعودي وسجل هدفي الفوز في الأخيرة.

العديد من المصادر الصحفية وبينها صحفي صحيفة الجزيرة "أحمد العجلان" أكدت أن مركز التحكيم الرياضي قرر في الساعات الأخيرة إدخال الاتحاد كمحتكم ضده وقد أرسل له يطلب رده على استئناف الاتحاد ضد قراراته.

Shahid Shahid

إذ كتب "مركز التحكيم الرياضي يقر بثبوت تواجد الاتحاد السعودي لكرة القدم في قضية نادي الاتحاد، فيما يخص النجم عبد الرزاق حمد الله، بصفته اتحاد القدم (محتكم ضده)".

هذا الأمر من شأنه أن يُطيل أمد القضية لأسبوعين أو ثلاثة تقريبًا، وهو ما يُساعد حمدالله على خوض المزيد من المباريات مع فريقه في دوري روشن السعودي.

قانوني: مركز التحكيم أصلح خطأه بخطأ أكبر

الرمان أكد في تصريحاته أن قبول استئناف الاتحاد باختصام نادي النصر هو خطأ واضح من مركز التحكيم الرياضي، إذ ليس للنادي العاصمي أي علاقة بالعقوبات التي فرضت على نظيره الجداوي وكان يجب من البداية رفضه وتوجيه الخصومة نحو اتحاد كرة القدم السعودي لأنه الجهة التي أصدرت القرارات المستأنف ضدها.

وأضاف موضحًا "أتمنى أن يكون خبر دخول الاتحاد السعودي في القضية غير صحيح، والسبب أن مركز التحكيم ارتكب مخالفة في قبول إدخال نادي النصر في القضية منذ البداية، كان الأولى أن يكون الاتحاد في مواجهة الاتحاد السعودي لكرة القدم، لكن إدارة المركز لم تنتبه لهذا الخطأ إلا بعد انتهاء المدة القانونية التي يحق لنادي الاتحاد أن يستأنف خلالها وهي 21 يومًا".

تابع "مركز التحكيم تفاجأ حين طلب من إدارة النصر بالرد على استئناف الاتحاد بأن الإجابة جاءت بأن النصر ليس طرفًا في القضية بل الاتحاد السعودي، هنا اكتشف المركز الخطأ الذي وقع به ولكنه لا يستطيع إعادة المعاملة لنادي الاتحاد وأن يطلب منه مقاضاة الاتحاد السعودي لأن مهلة الـ21 يومًا انتهت".

تابع "لهذا اتجه مركز التحكيم لإدخال اتحاد كرة القدم في القضية وطلب منه الرد على استئناف الاتحاد، وهنا يجب أن يرد اتحاد كرة القدم بأنه لا يحق لنادي الاتحاد أن يستأنف ضدهم لانتهاء مدة الـ21 يومًا".

أتم "لهذا أتمنى ألا يكون الخبر صحيحًا، مركز التحكيم ارتكب خطأً كبيرًا بقبول استئناف الاتحاد ضد النصر وقد أثبتوا ذلك لبيان قبول اعتذار سلطان الصامل، حيث لم يُشيروا إلا للنصر كمحتكم ضده، وبعدما اكتشفوا خطأهم تم مخاطبة الاتحاد السعودي لاحتكامه في مواجهة الاتحاد وذلك خطأ آخر لأنه حدث بعد انتهاء مدة الـ21 يومًا، قبول الاتحاد السعودي الدخول في القضية هو خطأ آخر يُحسب ضده".

يُشار إلى النصر سيستضيف الاتحاد في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي.

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