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FBL-KSA-NASSR-NEOMGetty Images
أحمد فرهود

بعد خبر "الجلسة السرية".. تحذيرات من عقوبات قوية في قضية جواو فيليكس

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حلقة جديدة من جدل مستقبل فيليكس..

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حذر القانوني والناقد الرياضي خالد الشعلان، من إمكانية تصاعد قضية البرتغالي جواو فيليكس، نجم عملاق الرياض النصر؛ وذلك بعد المعلومات التي أدلى بها الإعلامي سعيد الهلال، في الساعات القليلة الماضية.

الهلال كشف عن جلوس فيليكس، مع شخصية كبيرة في أحد الأندية الجماهيرية؛ لبحث إمكانية التعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم، بعد نهاية عقده مع النصر.

ويرتبط النجم البرتغالي بعقدٍ مع فريق النصر الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2027؛ حيث يدخل "الفترة الحرة" التي تسمح له بالتوقيع مع أي نادٍ آخر، في شهر يناير القادم.

* تحذيرات من عقوبات قوية في قضية فيليكس

وفي هذا السياق.. حذر الشعلان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، من عقوبات قوية في قضية جواو فيليكس؛ حال ثبوت مخالفة أحد الأندية الجماهيرية للوائح الاحتراف، خلال تحركاته للتعاقد مع اللاعب.

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وأشار القانوني الرياضي إلى أن فيليكس، لم يدخل الفترة التي تجيز له إبرام عقد مع نادٍ آخر بعد؛ لذا فإن التفاوض معه الآن، يُعد مخالفة للضوابط المنصوص عليها في المادة 24/6 من لائحة الاحتراف السعودية.

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وبناءً على ذلك؛ أوضح الشعلان أن العقوبات التي يمكن توقيعها على النادي المخالف، وفقًا للمادة 64، تشمل ما يلي:

* أولًا: غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال سعودي.

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* ثانيًا: الحرمان من تسجيل لاعبين جدد لمدة لا تزيد على فترتي انتقالات.

المثير في الأمر أن أكثر من إعلامي سرّب في الفترة القليلة الماضية، أن عملاق الرياض الهلال يفكر في ضم فيليكس؛ وذلك بعد نهاية عقده مع فريق النصر الأول لكرة القدم، في 30 يونيو 2027.

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جدير بالذكر أن جواو فيليكس انضم إلى النصر في صيف عام 2025، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي؛ حيث سجل 33 هدفًا وصنع 30 آخرين خلال 61 مباراة رسمية، مع التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم الماضي.

بقلمأحمد فرهود

Senior Editor

أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.

ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.

وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.

كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.

لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.

أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.

بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.

لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.

وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".

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