قضية جديدة وتعويض ضخم .. شركة الملابس ترصد مخالفات بالجملة على الاتحاد

قضية جديدة في طريقها إلى نادي الاتحاد

رصدت شركة إيريا للملابس الرياضية، مخالفات كثيرة في العقد الذي كان مبرم مع نادي الاتحاد، قبل فسخه من جانب إدارة العميد مساء السبت.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن شركة إيريا للملابس الرياضية قررت تصعيد قضيتها مع نادي الاتحاد بعد إلغاء الأخير العقد المبرم بين الطرفين.

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وأشارت الشركة إلى أن نادي الاتحاد خالف شروط العقد المبرم منذ يونيو 2021، حيث رصدت 212 مخالفة منذ بدايته بين الطرفين.

وتطالب إدارة الشركة الحصول على 3 ملايين ريال قيمة الشرط الجزائي في العقد، بجانب تعويضات تصل إلى 5 ملايين ريال.

الشركة ستقوم بإصدار بيانًا تكشف فيه كافة المخالفات التي صدرت من جانب إدارة أنمار الحائلي، وأيضًا لأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذه الخطوة من طرف واحد.

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