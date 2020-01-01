قصة نادرًا ما تحدث – لاعبان في فريق سعودي واحد يتشابكان والحكم يطرد أحدهما

حادث غريب شهده الدوري السعودي.

مازال يمتلك الدوري السعودي في جعبته الكثير من الأحداث والمواقف الغريبة وغير المتوقعة، نظرًا للصراع الشرس بين جميع الفرق، ولكن حكايتنا هذه المرة، حدثت خلال مباراة جمعت بين النصر والطائي في الدوري موسم 1988-1989.

بداية الحادثة كانت عندما تلقى النصر هدفًا من الطائي، حيث تسبب ناصر المرشد في الهدف، وهو ما أغضب زملائه كثيرًا، ولكن توجه نحوه زميله صالح المطلق، من أجل معاتبته.

المرشد لم يتقبل معاتبة زميله صالح المطلق، وهو ما أدى إلى تطور الأمر بينهما إلى اشتباك بالأيدي، وسط محاولات من جانب باقي اللاعبين للتفريق بينهما.

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سعد ربيعة حكم المباراة ظل منتظرًا حتى انتهى اللاعبان من الاشتباك، وقام بتوجيه البطاقة الحمراء إلى ناصر المرشد وطرده إلى خارج الملعب، والبطاقة الصفراء في وجه صالح المطلق.

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وتسببت البطاقة الحمراء التي حصل عليها ناصر المرشد، في غيابه عن مباراتين أمام هجر والاتفاق.

وانتهت المباراة بفوز النصر بهدفين مقابل هدف، سجل للعالمي ماجد عبد الله ومحيسن الجميعان، وسجل هدف الطائي صالح المبلع.

يذكر أن النصر توج ببطولة الدوري السعودي موسم 1988-1989 بعد غياب 7 سنوات.