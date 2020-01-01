قصة مصرية .. خاص | رضا عبد العال يروي كواليس انتقاله للأهلي وما فعله به تيجانا

رضا عبدالعال من أبرز الصفقات التي أحدثت ضجة في تاريخ الكرة المصرية

نستمر في تقديم بعض القصص من داخل كواليس الكرة المصرية، خلال تاريخها الكبير، وهذه المرة نرصد إحدى وقائع سوق الانتقالات بين الأهلي والزمالك على مر تاريخ الساحرة المستديرة في بلد الكنانة.

رضا عبدالعال واحد من أمهر اللاعبين الذين مروا على كرة القدم المصرية، وكان يقدم للمشاهدين سواء بقميص الزمالك أو بعد انتقاله إلى الأهلي وجبة دسمة من المتعة الكروية، وهي الصفقة التي تركت أثرها حتى الأن في سوق الانتقالات بين الناديين الكبار.

وخلال قصتنا اليوم، نرصد كواليسها بحديث مع نجمها رضا عبدالعال لاعب الأهلي والزمالك السابق، يروي لنا سبب انتقاله من القلعة البيضاء إلى المارد الأحمر، وحقيقة تعمد إسماعيل يوسف التدخل العنيف عليه في أول لقاء قمة بين القطبين.

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وبدأ رضا عبدالعال حديثه قائلًا: "انتقالي للنادي الأهلي ليس من أجل الأموال أو فارق العرض المقدم، ولم يكن هناك حديثاً بيني وبين إدارة الأحمر قبل فشل مفاوضات التجديد مع الزمالك على الإطلاق".

وأضاف: "عقدت جلسة مع مسؤولي الزمالك للتوصل إلى اتفاق وقمنا بتحديد موعد جديد من أجل حسم الأمر نهائيًا بعد انتهاء عقدي مش لازم معهم".

وتابع عبدالعال: "لم يحضر مسؤولي نادي الزمالك في الموعد الثاني لحسم أمر التجديد مع الزمالك، مما أصابني بالحيرة، لأنه في حال عدم توقيعي لأي نادٍ في موعد محدد، سيتم تجديد عقدي مع الأبيض تلقائيًا".

وأردف نجم الأهلي والزمالك السابق: "تلقيت اتصالًا من الأهلي بعد عدم إتمام جلستي الثانية مع الزمالك، وفوجئت بمسؤول من النادي يكشف لي تفاصيل الجلسة الأولى مع الأبيض، وأبلغني برغبتهم في التعاقد معي".

وكشف رضا عبدالعال عن تعامل الأهلي : "النادي قام بمتابعة موقفي حتى اللحظة الأخيرة، ليتأكد من أنني لم أوقع لنادي الزمالك كي لا يحدث أي مشاكل بين الناديين".

انتقال عبدالعال إلى الأهلي جاء في صفقة مدوية، ولم يلحق بمباراة القمة الأولى بسبب الإصابة، ولكنه شارك أساسياً في "قمة" السوبر الإفريقي عام 1994، وقام إسماعيل يوسف بالتدخل العنيف عليه في وسط الملعب وحصل "تيجانا" على بطاقة صفراء، واتهمته الجماهير بتعمد إيذائه انتقاماً من انتقاله للغريم التقليدي.

وفي هذا الصدد أوضح عبدالعال: "لا أعرف إذا كان إسماعيل يوسف تعمد إيذائي، لكنني كنت أقوم بمراوغة اللاعبين في منتصف الملعب وتدخله كان عنيفًا للغاية، وهذا الأمير طبيعي بين لاعبي الوسط، واستعراض المهارة أمامهم يثير غضبهم".

وستظل قصة انتقال رضا عبدالعال من الزمالك إلى الأهلي، خالدة في تاريخ الصفقات بالكرة المصرية بسبب قيمة اللاعب نفسه وقتها، وانتقاله من نادٍ إلى منافسه التقليدي.