"قصة حزينة تكشف أن تاليسكا مسكين"

علق الإعلامي الرياضي عيسى الروقي، على تصريحات البرازيلي أندرسون تاليسكا، صانع ألعاب فريق نادي النصر، والتي تحدث فيها عن سبب انتقاله إلى العالمي، مؤكدًا على أنها قصة حزينة.

ماذا قال تاليسكا عن سبب انتقاله إلى النصر؟

خلال تصريحات لبرنامج "كورة" التلفزيوني، كشف تاليسكا عن سبب اختياره تمثيل نادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

أندرسون أشار إلى أنه اختار تمثيل نادي النصر، نظرًا لأنه يمتلك مشروع مستقبلي، في تحقيق بطولتي دوري أبطال آسيا والدوري السعودي للمحترفين.

اللاعب البرازيلي شدد على أن مشروع النصر يشبه مشروع فريقه السابق، بشكتاش التركي، وهو ما جعله يختار الانضمام إلى نادي النصر.

ما هو تعليق الروقي على تصريحات تاليسكا؟

نشر الروقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها على أن ما قاله تاليسكا يعد قصة حزينة، بتركه عرضًا من الهلال واختيار النصر.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "قصة حزينة، لاعب يترك عرض من كبير آسيا الزعيم العالمي، ويذهب لنادي يحاول التخلص من الصفر الآسيوي ويحقق أول ألقابه.

وتابع: "ولكنه يخسر في ملعبه من الفريق الذي ترك عرضه ويأتي مدافع الفريق ويضع غرزته في منتصف الملعب، مسكين تاليسكا".

قصة حزينة

لاعب يترك عرض من #كبير_آسيا #الزعيم_العالمي ويذهب لنادي يحاول التخلص من الصفر الآسيوي ويحقق أول القابه

ولكنه يخسر في ملعبه من الفريق الذي ترك عرضه وياتي مدافع الفريق ويضع غرزته في منتصف الملعب



مسكين تاليسكا https://t.co/UxJGm77bAF — عيسى الروقي (@Issa_AlRoqi1) February 5, 2022

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