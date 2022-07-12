قريبًا.. بيكيه وشاكيرا وجهًا لوجه في ساحات المحاكم!

قصة العشق انتهت بما لا يريده النجمان!

من المحتمل أن يذهب كل من جيرارد بيكيه نجم برشلونة وشاكيرا إلى ساحات المحاكم من أجل حسم قضية حضانة طفليهما، بعد أن تم الإعلان عن انفصالهما مؤخرًا.

العاشقان السابقان لا يزالان يستنفدان الحلول المنطقية قبل الذهاب إلى المحاكم، من أجل حضانة كل من ساشا وميلان، اسمي طفليهما.

شاكيرا تريد أخذ الطفلين معها للعيش في ميامي بأمريكا، بينما يطمح المدافع الإسباني لإبقائهما في بلاده حيث يكونان قريبين من جديهما.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" فإن المعركة تطلبت أن يستدعي بيكيه خبراء مكتب "تامبوريرو أبوجادوس" للتعامل مع الأمر، في حين أن شاكيرا لديها المحامية بيلار ماني تقاتل لجلب حقوق المغنية الكولومبية.

يتعين على شاكيرا وبيكيه في الوقت الراهن تقرير ما إذا كانا سيحلان الأمر وديًا، أم سيقبلان التصعيد إلى ساحات المحاكم حيث يلتقيان وجهًا لوجه هذه المرة!.

كانت العلاقة بين الثنائي بيكيه وشاكيرا قد بدأت في 2010، حين التقيا على هامش الأغنية الدعائية لكأس العالم 2010 "واكا واكا" التي كان يجري تصويرها قبل البطولة.

هذه العلاقة التي استمرت 12 عامًا تفككت لأسباب لا يبدو أن الطرفين مستعدان لطرحها على وسائل الإعلام، إذ طلبا احترام "مساحتهما الشخصية" لدى إعلان الانفصال في الرابع من يونيو الماضي.