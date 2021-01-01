قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي: مواجهة "الفلاسفة" بين توخيل وجوارديولا

مباراة ممتعة

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهة نارية ستجمع بين مانشستر سيتي وتشيلسي.

في الوقت نفسه سوف يلتقي ساوثامبتون مع الفائز من مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد، والمقامة في هذه الأثناء.

ومن المقرر أن تقام مباراتي نصف نهائي الكأس كما جرت العادة على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن في يومي 17 و 18 أبريل.

ساوثامبتون كان أول المتأهلين إلى نصف النهائي بعد التغلب على بورنموث بثلاثية نظيفة، ثم لحق به مانشستر سيتي بتخطي إيفرتون بهدفين نظيفين.

أما تشيلسي ورغم المعاناة نوعًا ما أمام شيفيلد يونايتد استطاع الفوز بهدفين أحدهما من توقيع حكيم زياش.

ستكون مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي هي المواجهة الأولى بين بيب جوارديولا وتوماس توخيل منذ نهائي كأس ألمانيا 2016.

توخيل عندما كان مدربًا لبوروسيا دورتموند خسر من بايرن ميونخ جوارديولا في البوندسليجا بخمسة أهداف لهدف، وتعادل معه سلبيًا الدور الثاني، ثم خسر بركلات الترجيح في نهائي الكأس.