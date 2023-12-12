قرعة كأس ملك إسبانيا.. برشلونة وريال مدريد أمام فريقين من الدرجة الثالثة

بطولة يتمناها جمهور الفريقين..

أجريت قرعة دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا 2023-2024 وأسفرت عن مباراتين سهلتين لكل من القطبين برشلونة وريال مدريد، إضافة إلى مباريات أخرى ذات طابع أقوى.

برشلونة وقعت قرعته أمام فريق بارباسترو الناشط في الدرجة الثالثة الإسبانية "تيرسيرا" والذي سيلعب أمامه في السادس من يناير 2024 على ملعب "جميني ستاديون سبورتوي" معقل الفريق الأقل شهرة.

بينما ريال مدريد وقع أمام فريق أراندينا الناشط في الدرجة الثالثة الإسبانية، والذي سيلعب أمامه في السادس من يناير أيضًا على ملعب "المونتيسيو" معقل أراندينا.

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كما أسفرت القرعة عن مواجهات بين إسبانيول وخيتافي، ملقا وريال سوسييداد، جيرونا وإلتشي، تينيريفي ولاس بالماس، إلى جانب مباريات أخرى.

المباراة الوحيدة بين فريقين من "الليجا" أتت بين ديبورتيفو ألافيس وريال بيتيس، والتي ستقام على ملعب منديزوروتزا معقل ألافيس في 6 يناير.