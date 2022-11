قرعة كأس الاتحاد: مانشستر سيتي يصطدم مجددًا بتشيلسي

أوقعت قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي تشيلسي بمواجهة صعبة أمام بطل إنجلترا مانشستر سيتي بالدور الثالث من المسابقة.

وأقيمت قرعة الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم، الإثنين، وأظهرت مواجهات قوية.

تستضيف كتيبة جوارديولا البلوز على ملعب الاتحاد مرة أخرى في السابع من يناير ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد يومين فقط من لقاء الفريقين في الخامس من يناير المقبل بالدوري الإنجليزي.

سوف تكون مباراة صعبة على جراهام بوتر ولاعبيه، بعد هزيمتهم في آخر مبارياتهم بملعب الاتحاد بهدفين دون مقابل، والخروج من كأس الرابطة على يد مانشستر سيتي.

