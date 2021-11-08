قرعة كأس الملك .. مشوار سهل للاتحاد، وديربي محتمل بين الهلال والنصر

سُحبت في الرياض اليوم قُرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2021-2022، وقد أسفرت عن عدد من المباريات القوية في المراحل المبكرة أبرزها لقاء الأهلي والفيصلي في دور الـ16 وإمكانية لعب ديربي الرياض بين الهلال والنصر في دور الـ8.

الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أعلن اقتصار المشاركين في البطولة على أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد سُحبت القرعة دون تحديد مستويات مما سمح بوجود مواجهات قوية منذ دور الـ16.

وأوضح الاتحاد السعودي أن الفريق الذي سيُسحب اسمه أولًا سيستضيف المباراة على ملعبه، فيما أشار إلى أن ملعب المباراة النهائية سيُحدد لاحقًا.

وقد أسفرت قرعة دور الـ16 عن المواجهات التالية: الفتح - الاتحاد، الهلال - الرائد، الأهلي - الفيصلي، الشباب - ضمك، الحزم - الباطن، النصر - الاتفاق، الفيحاء - أبها، التعاون - الطائي.

القرعة أبعدت الفرق الكبيرة عن مواجهة بعضها البعض في ثمن النهائي، لكنها جعلت مهمة الاتحاد فيما بعد أسهل كثيرًا من الهلال والنصر والشباب والأهلي، حيث سيلعب العميد أولًا مع الفتح خارج ملعبه ومن ثم حال فوزه سيُواجه المتأهل من لقاء التعاون والطائي، وفي نصف النهائي سيلعب الاتحاد حال تأهل له أمام الفيحاء أو أبها أو الحزم أو الباطن.

المسار الآخر في كأس خادم الحرمين الشريفين وضع إمكانية مواجهة الهلال والنصر في دور الـ8 حال تأهلهما من ثمن النهائي، وكذلك وضع الأهلي والشباب وجهًا لوجه حال فازا على الفيصلي وضمك في دور الـ16، ومن ثم سيلعب الفائزان من المباراتين في نصف النهائي.

يُشار إلى أن الأهلي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الملك في السعودية، حيث تُوج باللقب 13 مرة آخرها كان عام 2016.