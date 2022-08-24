قرعة كأس الرابطة .. تشيلسي يواجه مانشستر سيتي في الدور الثالث

سيشهد موسم 2022-23 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين توديع أحد الأندية الكبرى مبكرًا للغاية، بعد أن أوقعت القرعة مانشستر سيتي في مواجهة تشيلسي في الدور الثالث.

وانضمت أندية مانشستر سيتي، وليفربول، ومانشستر يونايتد، وآرسنال، وتوتنهام، وتشيلسي، وليدز يونايتد، وبرايتون، ونيوكاسل يونايتد، ووست هام، إلى 25 ناديًا تأهلت من الدور الثاني.

ليفربول، حامل اللقب، سيبدأ الدفاع عن لقبه حين يواجه ديربي كاونتي على ملعب "أنفيلد".

فيما يحل تشيلسي ضيفًا على ملعب "الاتحاد" معقل مانشستر سيتي، في أبرز مباريات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

ومن بين المباريات المميزة الأخرى في الدور الثالث من كأس الرابطة، يحل أستون فيلا ضيفًا على مانشستر يونايتد، فيما يستضيف آرسنال نظيره برايتون، ويلعب نيوكاسل يونايتد على ملعبه أمام كريستال بالاس.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين في عطلة نهاية الأسبوع في الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يعود تشيلسي ومانشستر سيتي إلى منافسات الدوري الإنجليزي لخوض الجولة الرابعة من موسم 2022-23، حيث يستضيف "البلوز" نظيره ليستر سيتي، فيما يلعب فريق المدرب بيب جوارديولا أمام كريستال بالاس.