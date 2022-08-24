قرعة كأس الرابطة .. تشيلسي يواجه مانشستر سيتي في الدور الثالث

أحمد الغنامأحمد الغنام|
Guardiola Tuchel
تشيلسيمانشستر سيتيكأس رابطة الدوري الإنجليزي

ستكون مواجهة مانشستر سيتي ضد تشيلسي هي المباراة الأبرز في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.