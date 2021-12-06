قرعة كأس الاتحاد .. مواجهات سهلة لفرق الدوري الإنجليزي ومانشستر يونايتد الاستثناء!

أقام الاتحاد الإنجليزي اليوم قرعة الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد، وهو الدور الذي يلعب فيه 64 للتنافس على 32 مقعدًا في الدور التالي.

القرعة جاءت سهلة على أغلب فرق الدوري الإنجليزي الكبيرة باستثناء مانشستر يونايتد الذي وجد نفسه يواجه فريقًا تفوق عليه في آخر مواجهة في ملعب أولد ترافورد بهدف نظيف.

وسيستضيف فريق تشيلسي نظيره تشيسترفيلد على ملعبه ستامفورد بريدج، بينما يحل شروسبيري تاون ضيفًا على ليفربول في أنفيلد.

ويحل فريق موركامب ضيفًا على توتنهام بينما يلعب سويندون تاون على ملعبه ضد مانشستر سيتي.

ويخوض مانشستر يونايتد مباراة ليست الأسهل في القرعة ضد أستون فيلا على ملعب أولد ترافورد.

وأخيرًا يلعب نيوكاسل ضد كامبريدج يونايتد ويحل آرسنال ضيفًا على نوتنجهام فورست، ويخوض وست هام مباراة صعبة للغاية ضد ليدز.

جدير بالذكر أن مباريات الدور الثالث ستلعب خلال عطلة نهاية الأسبوع الموافقة السبت الثامن من يناير.

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