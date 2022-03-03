قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي .. اختبار صعب لمانشستر سيتي وتشيلسي يلاقي الحصان الأسود

قام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بإجراء قرعة دور الثمانية من البطولة، اليوم الخميس، رغم عدم تأهل جميع الفرق إلى هذا الدور.

ويلعب فريق إيفرتون مساء اليوم، الخميس ضد نظيره بوريهام وود ،بينما يخوض نونتجهام فورست مواجهة متكافئة مع هيديرسفيلد تاون.

وجاءت القرعة في المتناول لكبار الدوري الإنجليزي، بابتعاد الثلاثي تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي عن بعضهم البعض.

ويخوض تشيلسي مباراة محفوفة بالمخاطر أمام ميدلزبره، وهو الحصان الأسود الذي أخرج مانشستر يونايتد وتوتنهام من البطولة.

وأما ليفربول فمهتمه ستكون سهلة بملاقاة المنتصر من نوتنجهام فورست وهيديرسفيلد، ويلعب كريستال بالاس ضد الفائز من إيفرتون وبوريهام.

وبالنسبة لمانشستر سيتي فمن المقرر أن يلعب أمام ساوثامبتون، في مباراة ليست سهلة على متصدر الدوري الإنجليزي، بسبب المستويات المميزة للقديسين هذا الموسم.

يذكر أن البطولة شهدت خروج توتنهام ومانشستر يونايتد في بدايتها، وكذلك آرسنال الذي يعتبر أكثر الفرق حصولًا على المسابقة بـ14 لقبًا على مدار تاريخه.

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