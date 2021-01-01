قرعة كأس ملك إسبانيا .. مواجهة سهلة لبرشلونة وقاهر ريال مدريد يلعب ضد بيلباو

الطريق ممهد للفريق الكتالوني إلى دور الثمانية

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس ملك إسبانيا، اليوم، الجمعة، عن قرعة دور الـ16 من المسابقة، والتي أسفرت عن مواجهة سهلة لبرشلونة.

الفريق الكتالوني صعد إلى هذه المرحلة، بعد التغلب بصعوبة على كورنيا بثنائية نظيفة في دور الـ16 في ظل غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

الطريق يبدو مفتوحًا أمام المدرب رونالد كومان ورفاقه للفوز بالبطولة، بعد خروج الثنائي ريال وأتلتيكو مدريد بشكل مبكر.

المزيد من الفرق

القرعة وضعت برشلونة في مواجهة رايو فاليكانو، لتصبح الأمور ممهدة نحو التأهل إلى دور الثمانية من البطولة.

وعلى جانب آخر سيلعب فياريال ضد فيرونا، بينما يواجه ألكويانو قاهر ريال مدريد نظيره أتلتيك بيلباو الحاصل على كأس السوبر.

وفي باقي المباريات يواجه غرناطة نظيره نافالكارنيرو، ألميريا ضد أوساسونا وريال بلد الوليد ضد ليفانتي.

اقرأ أيضًا .. كومان يهاجم لاعبي برشلونة بعد إهدار ركلتي جزاء ضد كورنيا

وأما المواجهة الأبرز على الإطلاق في دور الـ16، ستكون بين إشبيلية وفالنسيا، بالإضافة لمباراة أخرى لا تقل قوة عنها بين ريال بيتيس وريال سوسييداد.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الملك في الفترة ما بين 26 و 27 و 28 يناير الجاري.