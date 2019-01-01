قرعة دور الـ16 من كأس محمد السادس | ديربي مغربي ومواجهة سعودية إماراتية

أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية البطلة عن مواجهات قوية أبرزها الوصل ضد الاتحاد والجزيرة ضد الإسماعيلي والرجاء ضد الوداد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

سُحبت في السعودية اليوم السبت قُرعة دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية البطلة، وقد أسفرت عن عدد من المواجهات القوية أبرزها الإسماعيلي المصري ضد الجزيرة الإماراتي.

وتأهل 16 فريقًا من دور الـ32، وقد غادر حامل اللقب النجم الساحلي البطولة بعد خروجه أمام شباب الأردن الأردني، فيما نجحت الفرق السعودية والمصرية والمغربية في حجز مقاعدها في ثمن النهائي.

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وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

الإسماعيلي المصري × الجزيرة الإماراتي

الشباب السعودي × شباب الأردن الأردني

الوداد المغربي × الرجاء المغربي

أولمبيك أسفي المغربي × الترجي التونسي

الاتحاد المصري × المحرق البحريني

القوة الجوية العراقي × مولودية الجزائري

نواذيبو الموريتاني × الشرطة العراقي

الوصل الإماراتي × اتحاد السعودي

ومن المقرر أن تُقام مباريات الذهاب على ملاعب الفرق المذكورة أولًا، وسيتم تحديد مواعيد المباريات لاحقًا حسب ما يُناسب الفرق المتنافسة.