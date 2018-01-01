قرعة كأس كاراباو | ديربي لندني جديد ومواجهة مضمونة لمانشستر سيتي

هل يحافظ رجال بيب جوارديولا على لقبهم؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أقيمت قرعة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين "كأس كاراباو"، لموسم 2018-19، بعد نهاية مباريات دور ربع النهائي.

وأقيمت القرعة في ملعب الإمارات، والذي شهد فوز توتنهام ببطاقة التأهل على حساب غريمه التقليدي أرسنال في ديربي شمال لندن.

وضمن مانشستر سيتي حامل اللقب، وبرتون أمس، التأهل بعد التفوق على ليستر سيتي وميدلسبروه، ليلحق بهم توتنهام وتشيلسي، بعد الفوز على أرسنال وبورنموث على الترتيب.

وسيلتقي توتنهام مع تشيلسي في نصف النهائي الأول، بينما يستضيف مانشستر سيتي، المفاجأة برتون في المباراة الثانية.

وستقام مباريات الذهاب للمربع الذهبي في الثامن والتاسع من يناير المقبل على أرض الفرق المذكورة أولاً، والإياب في الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الشهر ذاته.

وسيقام النهائي في الرابع والعشرين من فبراير المقبل على أرضية ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

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ويعد مانشستر سيتي، حامل اللقب وفي رصيده 5 ألقاب، متعادلاً مع تشيلسي، وتوتنهام برصيد 4 ألقاب، بينما يعد برتون الضيف القادم من الدرجة الثالثة بدون أي لقب.

ويتصدر ليفربول قائمة الأندية الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 8 ألقاب كان آخرها موسم 2011-12.