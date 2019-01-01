قرعة كأس السوبر الإسباني .. كلاسيكو منتظر ومواجهة نارية

تعرف على نتائج قرعة كأس السوبر الإسباني الذي يقام في المملكة العربية السعودية مطلع العام الجديد.

أقيمت اليوم قرعة النسخة المقبلة من كأس السوبر الإسباني والتي ستقام في المملكة العربية السعودية بعد أشهر قليلة بالتحديد في يناير المقبل.

يأتي هذا بمشاركة الرباعي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو وفالنسيا في الفترة بين الثامن والـ ١٢ من شهر يناير بالعام المقبل ٢٠٢٠.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

فالنسيا ضد ريال مدريد

وستقام مباراة النصف نهائي الأولى في الثامن من شهر يناير المقبل على أن تقام مباراة النصف نهائي الثاني في التاسع من الشهر نفسه في مدينة جدة.

وسيقام اللقاء النهائي بين الفائز بالمباراة الأولى والثانية في الـ ١٢ من شهر يناير بجدة أيضًا وستعود بعدها الفرق لإسبانيا لاستئناف مسابقة الدوري المحلي.

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ويشارك برشلونة في البطولة بصفته بطلًا للدوري الإسباني، بينما يشارك فالنسيا كبطل للكأس وأتلتيكو مدريد كوصيف لليجا بينما تأتي مشاركة ريال مدريد بسبب حلول برشلونة ثانيًا في الكأس وكثالث الدوري الإسباني.

سيرجيو بوسكيتس، ممثل برشلونة في القرعة تحدث بعد إتمامها وقال "من الصعب دائمًا اللعب ضد أتلتيكو مدريد، إنهم متنافسون للغاية ولكن سيكون لدينا يوم إضافي للراحة قبل النهائي.".

بينما تحدث القائد سيرخيو راموس، ممثل ريال مدريد وقال "الفوز باللقب هو الدافع الكافي لنا لنحضر بأفضل صورة ممكنة. لنرى كيف سيحضر كل فريق، يمكننا الحصول على لقب جديد بسبب الشكل الجديد للبطولة.".

في الوقت الذي قال فيه ساؤول، لاعب أتلتيكو مدريد "برشلونة فريق يجعل الأمور صعبة علينا بكل التأكيد، علينا أن نجد صيغ جديدة من أجل إلحاق الضرر بهم." بينما اكتفى جايا، ممثل فالنسيا، بقول "نحن نتطلع إلى يوم انطلاق المباراة.".

جدير بالذكر أن لقب السوبر الإسباني يحمله برشلونة بعد الفوز على إشبيلية بهدفين مقابل هدف وحيد في أغسطس من العام الماضي.