قرعة كأس الرابطة .. أرتيتا يواجه جوارديولا ومورينيو في ليلة باردة بستوك

مواجهات قوية في دور الثمانية من البطولة

الإثارة مستمرة على مستوى كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين، بعدما أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن نتيجة قرعة دور الثمانية.

القرعة أجريت عقب الفوز الصعب لآرسنال على ليفربول في ملعب أنفيلد بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي بدون أهداف.

وأسفرت قرعة ربع النهائي، عن وقوع آرسنال أمام مانشستر سيتي على ملعب الإمارات، في مواجهة متجددة بين بيب جوارديولا مدرب سيتي ومساعده السابق ميكيل أرتيتا.

المزيد من الفرق

وأما توتنهام بقيادة مدربه جوزيه مورينيو، سيذهب في ليلة باردة إلى ملعب ستوك سيتي، أحد أصعب الملاعب في إنجلترا.

وعلى جانب آخر يخوض نيوكاسل يونايتد مواجهة خارج أرضه أمام برينتفورد، بينما يلعب مانشستر يونايتد أمام إيفرتون على ملعب التوفيز.

ومن المقرر أن تلعب مباريات الدور في شهر ديسمبر القادم، نظراً للضغط الكبير الذي تمر به الفرق الإنجليزية بمختلف البطولات.

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وتبدأ المرحلة المقبلة من المسابقة يوم 21 ديسمبر، بينما تقام المباراة النهائية على ملعب ويمبلي يوم 28 فبراير.