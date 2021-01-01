قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي .. ليفربول يصطدم بمانشستر يونايتد

تعرف على نتائج قرعة دور الـ 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

أقيمت اليوم قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، اللقب الأعرق والأقدم في تاريخ كرة القدم العالمية.

القرعة أسفرت عن مواجهات نارية، حيث يلتقي فريق ليفربول نظيره مانشستر يونايتد في الدور الرابع.

ولا تعد تلك هي المواجهة الوحيدة بين مانشستر يونايتد وليفربول في شهر يناير، حيث يلتقي الفريقين في الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

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وستكون مواجهة الأحد المقبلة حاسمة في جدول ترتيب البطولة وتحديد بطل الشتاء، بعد النتائج الأخيرة التي أسفرت عن تواجد الثنائي على القمة بنفس عدد النقاط.

فيما يلي القرعة الكاملة للدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي:

الدور الرابع شيلينتهام v مانشستر سيتي بورنموث v كراولي سوانزي v نوتنجهام فورست مانشستر يونايتد v ليفربول ساوثامبتون \ شورسبري v آرسنال بارنسلي v نورويتش شورلي v وولفرهامبتون ميلوال v بريستول سيتي برايتون v بلاكبول وايكومب v توتنهام فولهام v بيرنلي شيفيلد يونايتد v بلايموث تشيلسي v لوتون ستوكبورت / وست هام v دونكستر برينتفورد v ليستر سيتي إيفرتون v شيفيد وينيزداي كذلك أقيمت قرعة الدور الخامس من البطولة في نفس الوقت، وهي القرعة التي أسفرت عن نتائج أقل حماسية عن تلك السابقة. وجاءت نتائج قرعة الدور الخامس كالتالي:

الدور الخامس فولهام \ بيرنلي v كراولي \ بورنموث مانشستر يونايتد \ ليفربول v ستوكبورك \ وست هام أو دونكستر شيفيلد يونايتد \ بلايموث v ميلول \ بريستول سيتي شورلي \ وولفرهامبتون v ساوثامبتون /شورسبوري/آرسنال بارنسلي \ نورويتش v تشيلسي \ لوتون إيفرتون \ شيفيلد وينزداي v ويكومب \ توتنهام سوانزي سيتي \ نوتنجهام فورست v شيلينتهام / مانشستر سيتي برينتفورد / ليستر سيتي v برايتون /بلاكبول

جدير بالذكر أن الجولة الرابعة ستقام هذا الشهر، بالتحديد بداية من الـ 23 من شهر يناير الجاري على أن تقام لقاءات الدور الخامس بداية من الثامن من فبراير.