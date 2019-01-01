قرعة كأس ألمانيا | مواجهة سهلة أمام بايرن.. وصدام بين دورتموند ومونشنجلادباخ

فولفسبورج يصطدم بوصيف النسخة الماضية لايبزيج..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن قرعة دور الـ32 لكأس ألمانيا، والتي شهدت تنقل بايرن ميونيخ حامل اللقب لمواجهة بوخوم، فيما يحل بوروسيا مونشنجلادباخ ضيفاً على بوروسيا دورتموند.

أيضاً يحل بادربورن ضيفاً على باير ليفركوزن، فيما يلتقي فرايبورج ويونيون برلين، ويخرج شالكه لمواجهة أرمينيا بيلفيلد، فيما يلعب هيرتا برلين على أرضه ضد دينامو دريسدن.

على الجانب الآخر يلعب أينتراخت فرانكفورت بطل النسخة قبل الماضية ضد سانت باولي خارج ملعبه، فيما كان أبرز المواعيد وأقواها هي مباراة فولفسبورج ولايبزيج.

تقام مباريات تلك الجولة في يومي 29 و30 أكتوبر 2019، لينتهي أمر المسابقة بالنسبة للعام الجاري وتقام بقية الأدوار في نصف الموسم الثاني، النصف الأول من عام 2020.

يذكر أن دور الـ16 سيلعب بين يومي 4 و5 فبراير، ثم ربع النهائي بين 3 و4 مارس، يليهم نصف النهائي في يومي 21 و22 ابريل، على أن يقام النهائي في الثالث والعشرين من مايو 2020 على الملعب الأولمبي في برلين.