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أسفرت قرعة الدور ربع النهائي للمستوى A من دوري الأمم الأوروبية 2026-27، التي سُحبت في نيون، عن أربع مواجهات مثيرة من مباراتين ذهابًا وإيابًا تُقام في مارس 2027. وتصطدم إسبانيا بطلة العالم بفرنسا بقيادة زين الدين زيدان في قمة الدور، فيما تلتقي إنجلترا بقيادة توماس توخيل مع إيرلينج هالاند والنرويج.

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إسبانيا ضد فرنسا: قمة نارية بين عملاقين

أوقعت القرعة منتخب إسبانيا بطل العالم في مواجهة فرنسا بقيادة زين الدين زيدان، في أبرز مواجهات الدور ربع النهائي للمستوى A من دوري الأمم الأوروبية 2026-27، وذلك عقب مراسم القرعة التي أُقيمت يوم الجمعة في نيون. وكان منتخب لويس دي لا فوينتي قد حافظ على سجله المثالي حتى الجولة السادسة أمام إنجلترا، ليجد نفسه في الوعاء غير المصنف بعد انتهاء سلسلة خلوه من الهزيمة التي امتدت إلى 43 مباراة، رغم تسجيل لامين يامال أربعة أهداف وصناعته هدفين، وتقديم داني أولمو ثلاث تمريرات حاسمة، وتسجيل ميكيل ميرينو ثلاثة أهداف.

وسيستضيف المنتخب الإسباني مباراة الذهاب قبل أن يحل ضيفًا على منتخب فرنسي تغيّر شكله تمامًا تحت قيادة زيدان. فبعد خسارته في إيطاليا وتراجعه إلى المركز الثاني في المجموعة A1، استعاد منتخب فرنسا الصدارة بفوز صعب على تركيا شهد تسجيل إيلي جونيور كروبي هدفه الدولي الأول، في حين قاد مايكل أوليسي الهجوم الفرنسي عمومًا بخمسة أهداف وتمريرتين حاسمتين.

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النرويج ضد إنجلترا: هالاند في مواجهة كين في صراع الهدافين

أوقعت القرعة إنجلترا بقيادة توماس توخيل في مواجهة النرويج، في قمة تجمع بين أخطر المهاجمين في أوروبا. ويدخل منتخب إنجلترا، متصدر المجموعة A3، المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على إسبانيا بنتيجة 3-2، وذلك بعد ثلاثة أيام من تجاوز القائد هاري كين لبيتر شيلتون ليصبح اللاعب الأكثر خوضًا للمباريات الدولية مع منتخب إنجلترا للرجال، كما أنهى كين مرحلة الدوري متصدرًا لقائمة الهدافين برصيد ثمانية أهداف، إلى جانب ست تمريرات حاسمة لجود بيلينجهام.

أما النرويج بقيادة ستالي سولباكن، فقد نجت بشكل دراماتيكي من خوض ملحق المستويين A وB في الجولة السادسة، عندما سجّل إيرلينج هالاند ركلة جزاء متأخرة حسمت الفوز على الدنمارك بنتيجة 3-2. ورفع ذلك الهدف رصيد الهداف التاريخي للمسابقة إلى ستة أهداف في مرحلة الدوري، إلى جانب خمس تمريرات حاسمة لمارتن أوديغارد، ليكون منتخب إنجلترا على موعد مع اختبار صعب في أوسلو قبل مباراة الإياب على ملعب ويمبلي.

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هولندا ضد البرتغال: اختبار لحقبة ما بعد رونالدو

يلتقي منتخب البرتغال حامل اللقب مع هولندا بقيادة تشافي هيرنانديز، في تجديد لمواجهة كلاسيكية بين غريمين أوروبيين. وتحت قيادة مدربه جورج جيسوس، الذي عُيّن في الصيف، عبر المنتخب البرتغالي، أول المتأهلين، المجموعة A4 بسهولة محققًا خمسة انتصارات، إذ سجّل كل من جونسالو راموش وجواو فيليكس ثلاثة أهداف ليقودا الهجوم بعد اعتزال كريستيانو رونالدو اللعب الدولي في نوفمبر.

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ولم يتذوق تشافي طعم الهزيمة مدربًا لهولندا حتى السقوط القاسي أمام ألمانيا في الجولة السادسة، والذي جاء بعد ثلاثة أيام فقط من عرض رائع انتهى بالفوز على اليونان بنتيجة 7-0. وتصدّر تيجاني رايندرز، بطل ذلك اللقاء بثلاثيته، قائمة هدافي هولندا برصيد أربعة أهداف إلى جانب فيرجيل فان دايك صاحب المئة مباراة دولية، وسيستضيف المنتخب الهولندي مباراة الذهاب قبل أن يسافر إلى البرتغال.

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بلجيكا ضد ألمانيا: إثارة هجومية مضمونة

يواجه منتخب ألمانيا الغزير تهديفيًا بقيادة يورجن كلوب منتخب بلجيكا بقيادة مارك فان بومل في رابع مواجهات الدور ربع النهائي. فبعد بداية بطيئة في سبتمبر وأكتوبر، بلغ المنتخب الألماني ذروة مستواه في نوفمبر، حيث سجّل فلوريان فيرتس أربعة أهداف، من بينها هدفان في الفوز الساحق على هولندا بنتيجة 5-0، بينما أضاف برايان غرودا، جناح لايبزيغ، هدفين وتمريرتين حاسمتين في مباراتين فقط.

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ودخل منتخب بلجيكا الجولة السادسة في المركز الثالث بالمجموعة A1، وكان متأخرًا أمام إيطاليا بعد 11 دقيقة قبل أن يعود بقوة ويفوز بنتيجة 4-1، بقيادة كيفن دي بروينه صاحب الأهداف الثلاثة وشارل دي كيتيلاري صاحب التمريرات الحاسمة الثلاث. وتُقام المواجهات ذهابًا وإيابًا في أواخر مارس 2027، على أن يتأهل الفائزون إلى الأدوار النهائية المقررة من 9 إلى 13 يونيو 2027، والتي تتنافس إنجلترا أو فرنسا أو إسبانيا على استضافتها.