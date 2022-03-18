قرعة دوري الأبطال .. حظ كلوب وفرصة للثأر ومواجهة الشيء وعكسه!

قرعة ساخنة ومثيرة أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم، الجمعة، بالإعلان عن المواجهات المنتظرة في ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مواجهة ثأرية كانت من أهم العناوين البارزة في القرعة، وطريق ممهد لبايرن ميونخ وليفربول إلى نصف النهائي باعتبارهما الأكثر حظًا.

بنفيكا وفياريال وحلم مواصلة الزحف نحو اللقب أصبح في مهب الريح، ولكن لا يوجد مستحيل في دوري الأبطال وفقًا لما شاهدناه على مر التاريخ.

ونستعرض معًا أهم النقاط الخاصة بملامح هذه القرعة..

ريال مدريد وفرصة الثأر

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البداية كانت بمواجهة بين ريال مدريد وتشيلسي، في لقاء مكرر لما شاهدناه في نصف نهائي النسخة الماضية التي حصل عليها البلوز.

الانتصار كان لصالح الفريق اللندني وقتها تحت قيادة المدرب توماس توخيل، الذي تفوق على نظيره الفرنسي زين الدين زيدان.

6 - Thomas Tuchel has not lost any of his six Champions League matches against Real Madrid (W2 D4) - no other coach has faced Real Madrid as often in the #UCL without losing once. Genius. pic.twitter.com/MzFFmwcBvs — OptaFranz (@OptaFranz) March 18, 2022

ويلعب الألماني اللقاء القادم في ربع نهائي النسخة الحالية، والأرقام تلعب في صالحه حيث لم يخسر في الـ6 مباريات التي لعبها بمسيرته التدريبية ضد ريال في دوري الأبطال.

وجاء ذلك بتعادله في 4 مواجهات وفوزه في مباراتين، ليكون المدرب الوحيد الذي واجه الفريق الإسباني لهذا العدد من المباريات دون التعرض لأي هزيمة.

When Chelsea & Madrid met last season...



Who will come out on top this time?#UCLdraw pic.twitter.com/weyiXcAUgB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2022

وهذا ما سيكون على المخضرم كارلو أنشيلوتي تغييره، لما لا وهو كان العقل المدبر للإطاحة بباريس سان جيرمان بكل ما يمتلكه من نجوم.

مواجهة الشيء وعكسه

القرعة أخرجت لنا هذه المرة مباراة من نوع خاص، وبين فلسفتين مختلفتين في كرة القدم، وهي التي سنراها بين بيب جوارديولا ودييجو سيميوني.

مانشستر سيتي صاحب العقلية الهجومية التي تعتمد على الاستحواذ وامتلاك الكرة والضغط على الخصم بشكل متواصل، أمام أتلتيكو مدريد صاحب العقلية الدفاعية التي لا تهتم بالاستحواذ.

وسيكون من المثير رؤية هذه المواجهة بين الشيء وعكسه، ومعرفة من سينتصر الكرة الجميلة أم النوع الآخر من اللعبة الذي يهتم بالنتائج فقط.

المهمة ستكون غاية في الصعوبة للمنتصر من هذه المواجهة، لأنه سيكون عليه إثبات تفوقه على الفائز من تشيلسي حامل اللقب أو ريال مدريد الأكثر حصولًا على المسابقة.

فياريال والفريسة السهلة

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بكل تأكيد أن مباراة بايرن ميونخ وفياريال، تبدو على الورق مناسبة جديدة للفريق الألماني لاكتساح ضحية جديدة بنتيجة قد تصل إلى رقمين.

ولكن في الحقيقة أن الأمر لا يبدو كذلك أبدًا، لأن الفريق البافاري يمر ببعض الأزمات خاصة في خط الدفاع مع المدرب الشاب يوليان ناجلسمان.

The quarter-finals are set! ✔️



What's your reaction to the draw?#UCLdraw pic.twitter.com/Je3NQHabuy — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2022

وهناك سبب آخر هو الأهم، عندما ننظر إلى أوناي إيمري مدرب فياريال المتخصص في النجاحات الأوروبية طوال مسيرته.

قاد الغواصات الصفراء إلى لقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، والآن يدخل ربع نهائي الأبطال بعد إسقاط يوفنتوس في دور الـ16.

ربما يظل بايرن هو الطرف الأقرب والمفضل لبلوغ نصف النهائي، ولكن المهمة ليست سهلة كما يتوقعها البعض.

كلوب الأكثر حظًا

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وأخيرًا مع مباراة ليفربول وبنفيكا، التي قد تعتبر الأسهل على الإطلاق من بين باقي المواجهات في القرعة.

الفريق الإنجليزي صعد بصعوبة أمام إنتر الإيطالي، وهو ما حدث كذلك لبنفيكا الذي وصل لهذه المرحلة بعد إقصاء أياكس أمستردام.

فكرة تفوق بنفيكا على الريدز في الحالة التي يمر بها الفريق الإنجليزي حاليًا وسلسلة انتصاراته تبدو مستحيلة جدًا.

وهو ما يضعنا أمام حقيقة شبه مضمونة، أن هناك مواجهة تحددت بالفعل في نصف النهائي، ستكون بين بايرن ميونخ وليفربول.

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