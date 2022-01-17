قرعة دوري أبطال آسيا .. مجموعة صعبة للهلال ومتوازنة للشباب

سُحبت صباح اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2022، وقد أوقعت الهلال السعودي في مجموعة صعبة نسبيًا بجانب الريان القطري، فيما جاء الشباب مع الجزيرة الإماراتي في مجموعة متوازنة.

الهلال هو حامل لقب دوري أبطال آسيا 2021، وهو أكثر أندية القارة تتويجًا باللقب برصيد 4 بطولات منها 2 بالنظام القديم و2 بالجديد، فيما يمتلك الاتحاد لقبين وقد تأهل للمشاركة في النسخة القادمة لكنه لم يحصل على الرخصة الآسيوية.

اقرأ أيضًا | فيديو | زواج خالد السميري .. خطأ الموسم يا الاتحاد، والثمن قد يكون غاليًا!

وجاء الهلال في المجموعة الأولى بجانب الريان والاستقلال الطاجكي والفائز من الشارقة الإماراتي والزوراء العراقي، فيما حل الشباب في المجموعة الثانية بجانب الجزيرة ومومباي الهندي والقوة الجوية العراقي.

دعواتنا بالتوفيق لممثلي الوطن بالمحافظة على اللقب القاري الكبير.. الهلال بات يتحمل المسؤولية الكبرى كسفير فوق العادة للكرة السعودية وباعتباره #كبير_آسيا، وقد فتح الباب للأندية السعودية الأخرى لحمل هذه المسؤولية لأجل الرياضة السعودية بعدما تسيد العرش القاري. pic.twitter.com/1h5oBzr4aS — محمد الشيخ 🇸🇦 (@mhalshaikh) January 17, 2022

المجموعة الثالثة ضمت كل من فولاد خوزستان وشباب الأهلي دبي الإماراتي وآهال التركماني والغرافة القطري، فيما سيتواجد التعاون السعودي حال نجح في تخطي الجيش القطري في الدوري التمهيدي في المجموعة الرابعة بجانب الدحيل القطري وسيباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي.

الفيصلي بطل كأس خادم الحرمين السعودي حل في المجوعة الخامسة مع السد القطري والوحدات الأردني والفائز من بني ياس الإماراتي وناساف الأوزبكي.

يُشار إلى أن دور المجموعات سيُلعب بنظام التجمع خلال الفترة من 7 إلى 27 إبريل القادم، فيما ستُلعب المراحل الإقصائية في فبراير 2023، وقد أعلن الاتحاد الآسيوي مؤخرًا تعديل المواعيد نتيجة انتشار متحور أوميكرون ومواعيد مباريات كأس العالم 2022.