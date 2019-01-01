قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 | نارية لبرشلونة ومباريات ثأرية
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في نسخة 2019-2020.
ليفربول حقق بطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية ليقضي على سيطرة أندية إسبانيا والتي دامت 5 سنوات.
مسيرة ريال مدريد وسلبية يوفنتوس وحصانة أنفيلد تتصدر المشهد قبل قرعة دوري الأبطال
وجاءت القرعة كالآتي:
المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان - ريال مدريد - جلطة سراي.
المجموعة الثانية: بايرين ميونخ - توتنهام - أوليمبياكوس - النجم الأحمر.
المجموعة الثالثة: مانشسر سيتي - شاختار - دينامو زغرب - أتلانتا.
المجموعة الرابعة: يوفنتوس - أتليتكو مدريد - باير ليفركوزن - لوكومتيف موسكو.
المجموعة الخامسة: ليفربول - نابولي - سالزبورج - جينيك.
المجموعة السادسة: برشلونة - بوروسيا دورتموند - إنتر - سلافيا براج.
المجموعة السابعة: زينيت - بنفيكا - ليون - لايبزيج.
المجموعة الثامنة: تشيلسي - أياكس - فالنسيا - ليل.
جدير بالذكر أنّ دور المجموعات سوف ينطلق يوم 17 سبنمبر المقبل.