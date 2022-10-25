قرعة خليجي 25 | السعودية تُواجه العراق والإمارات في مجموعة حامل اللقب

كأس الخليج 25 تُقام في البصرة العراقية

أجريت ظهر اليوم في مدينة البصرة العراقية قُرعة كأس الخليج العربي 2023 وقد أوقعت المنتخب السعودي في مجموعة واحدة مع نظيره العراقي مستضيف البطولة.

بطولة خليجي 25 ستنطلق في البصرة بدءًا من السادس من يناير القادم بمشاركة 8 منتخبات خليجية، وقد شهد حفل القرعة الذي أجري اليوم حضور عدد من الشخصيات يتقدمهم حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد الخليجي وعدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي وأسعد العيداني محافظ البصرة.

وتضمن الحفل عددًا من الفقرات استعرضت تاريخ مدينة البصرة، بجانب إطلاق أغنية تُحاكي وحدة شعوب الخليج العربي، وتم كذلك اختيار تميمة البطولة وكانت شخصية "السندباد" العربية التاريخية.

القرعة أسفرت عن وقوع السعودية مع العراق وعُمان واليمن في المجموعة الأولى، فيما جاء منتخب البحرين حامل اللقب في المجموعة الثانية بجانب الإمارات والكويت وقطر.

يُشار إلى أن المنتخب السعودي نجح بالفوز باللقب 3 مرات أعوام 1994 و2002 و2003، وسيُحاول البحث عن اللقب الرابع في خليجي 25 الذي ستُقام جميع مبارياته على ملعبي البصرة الدولي والميناء.