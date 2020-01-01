قرعة الكونفدرالية - بيراميدز أمام زاناكو والمصري يصطدم بنهضة بركان

قرعة متوازنة في الكونفدرالية

أجريت قرعة دور الـ8 من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، اليوم الأربعاء منذ قليل في العاصمة المصرية القاهرة.

ويشارك في دور الـ8 كلًا من الناديان المصريان بيراميدز والمصري البورسعيدي وحوريا كوناكري الغيني والنصر الليبي ونهضة بركان المغربي وزاناكو الزامبي، وحسنية أكادير المغربي وإنييمبا النيجيري.

وجاءت القرعة بمواجهة متوازنة لبيراميدز، وصعبة للمصري أمام وصيف النسخة الماضية، وتفادى الثنائي المصري المواجهة حتى نهائي البطولة.

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وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

1 – زاناكو الزامبي أمام بيراميدز المصري

2 – النصر الليبي أمام حسنية أكادير

3 – المصري البورسعيدي أمام نهضة بركان المغربي

4 – إنييمبا النيجيري أمام حوريا كوناكري

ويواجه في نصف النهائي، الفائز من مباراة زاناكو أمام بيراميدز سيواجه نظيره الفائز من إنييمبا أمام حوريا كوناكري، والفائز من مواجهة المصري البورسعيدي ونهضة بركان المغربي أمام الفائز من النصر الليبي وحسنية أكادير.