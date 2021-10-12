قرعة الدوري المصري .. عودة الجماهير، وموعد مبكر لقمة الأهلي والزمالك

موسم مثير متوقع في مصر

سحبت بعد ظهر اليوم الثلاثاء في أحد فنادق القاهرة قُرعة الدوري المصري لموسم 2021-2022، وقد أسفرت عن بداية قوية للأهلي والزمالك وموعد مبكر لمباراة القمة التي تجمعهما معًا.

الزمالك تُوج بلقب الدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه، فيما حل الأهلي وصيفًا بفارق 4 نقاط، ويُبشر الموسم القادم من الدوري بالكثير من المتعة والإثارة خاصة مع دعم مختلف الأندية صفوفها باللاعبين الجيدين.

ما هي مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري؟

القُرعة وضعت الأهلي في مواجهة الإسماعيلي والزمالك أمام إنبي في أولى جولات الدوري المصري، فيما سيلعب بيراميدز أمام مصر للمقاصة.

مواعيد المباريات لم تُعلن اليوم بل سيتم الإعلان عنها لاحقًا، لكن عامر حسين عضو رابطة الأندية أكد أن الدوري سيتوقف 100 يوم لصالح منتخب مصر و100 يوم آخرين لصالح الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية.

الدوري المصري من المقرر أن ينطلق في الـ25 من أكتوبر الجاري.

متى موعد قمة الأهلي والزمالك؟

القرعة أسفرت عن موعد مبكر لقمة الأهلي والزمالك، إذ ستكون في الجولة الثالثة وستكون على أرض الفريق الأبيض.

بيراميدز سيحل ضيفًا على الأهلي في الجولة الـ8، فيما سيستضيف الزمالك في الجولة الـ11.

أحمد دياب يُعلن عودة الجماهير للمباريات

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الدوري عودة الجماهير للمباريات في الموسم الجديد من الدوري المصري.

وأوضح خلال تصريحاته على هامش القرعة أن وزارة الداخلية سمحت بحضور ألف مشجع لكل فريق بداية من موسم 2021-2022.

كما أعلن دياب خبرًا جيدًا لمشاهدي البطولة وهو أنها ستُذاع لأول مرة بتقنية الـHD وبـ10 كاميرات على الأقل في المباراة الواحدة.

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