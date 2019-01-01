قرعة الدوري الإيطالي | يوفنتوس في مواجهة بارما وإنتر أكبر المستفيدين في الجولة الأولى

إنتر أمام ليتشي وميلان أمام أودينيزي ويوفنتوس أمام بارما وباقي مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي 2020

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أقيمت مساء اليوم الأربعاء قرعة الدوري الإيطالي للموسم المقبل 2019 – 2020، لتتعرف الفرق العشرين المشاركة على جدول ترتيب مبارياتها.

وشهدت القرعة تباينا في الحظوظ ما بين جدول متدرج في الصعوبة للبعض، وآخر لم يكن راضيا لترتيب مبارياته وتكدس مواجهاته الصعبة وراء بعضها البعض.

وعلى مستوى الجولة الأولى جاءت القرعة في صالح إنتر، الذي سيلعب المباراة الأسهل ما بين الكبار فيما يتعلق بالجولة الافتتاحية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية لحامل اللقب يوفنتوس خارج أرضه أمام بارما، وأخرى بنفس القوة لميلان أمام أودينيزي خارج قواعده أيضًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 29, 2019

بينما سيستضيف ميلان الصاعد حديثًا ليتشي على أرض الجيوسيبي مياتزا، فيما يحل جنوى ضيفًا ثقيلًا على ذئاب العاصمة روما.

ويصطدم الوصيف نابولي بفيورينتينا على أرض أرتيميو فرانكي، بينما يحل مفاجأة الموسم الماضي أتالانتا ضيفًا ثقيلًا على سبال.

وفي بقية المباريات يلعب كالياري أمام بريتشيا، وفيرونا أمام بولونيا، وسامبدوريا أمام لاتسيو وتورينو أمام ساسولو.

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يذكر أن جولة الافتتاح ستقام في يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر أغسطس المقبل، أي بعد 26 يومًا فقط من إجراء القرعة.