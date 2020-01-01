قرعة الدوري الإيطالي.. بداية صعبة ليوفنتوس وديربي الغضب في أكتوبر

مواجهات مثيرة في الجولات الأولى من المسابقة

مواجهات قوية منتظرة في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، بعدما أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن جدول المسابقة.

الجولة الأولى من المنافسات ستنطلق في 19 سبتمبر الجاري، بينما يقام الأسبوع الأخير منها في 23 مايو 2021.

الإثارة تبدأ مبكراً، عندما يلعب لاتسيو مع أتالانتا في الجولة الأولى، بينما يلتقي روما مع يوفنتوس في الجولة الثانية يوم 27 سبتمبر، ويواجه إنتر نظيره فيورنتينا في سان سيرو.

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ويواصل يوفنتوس مواجهاته الصعبة في بداية المسابقة بالأسبوع الثالث، عندما يستضيف نابولي، وعلى الجانب الآخر يلعب إنتر أمام لاتسيو في 4 أكتوبر.

وأما بالنسبة للنسخة الأولى من ديربي الغضب بين ميلان وإنتر، ستكون في الجولة الرابعة يوم 18 أكتوبر، والعودة في 21 فبراير.

وفي نفس الأسبوع يلعب أتالانتا ضد نابولي، ويستضيف لاتسيو نظيره يوفنتوس في الجولة السابعة يوم 8 نوفمبر.

المواجهة الأولى بين يوفنتوس وميلان ستكون في 6 يناير، والعودة في 9 مايو، ويلعب عملاق تورينو ضد إنتر مرتين في 17 يناير و16 مايو.

وبالنسبة لديربي العاصمة الإيطالية روما، يلعب الذئاب أمام لاتسيو مرة في 17 يناير ومرة أخرى في 16 مايو أيضاً.

يوفنتوس حامل اللقب ينهي البطولة أمام بولونيا في 23 مايو، ويلعب إنتر ضد أودينيزي في نفس اليوم، وسط ترقب حول بطل النسخة.

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ومن المقرر أن يكون هناك 6 جولات تلعب بمنتصف الأسبوع من الموسم القادم، في شهور ديسمبر ويناير وفبراير وإبريل ومايو.

وأما بالنسبة للعطلة الدولية ستكون في 11 أكتوبر و15 نوفمبر و28 مارس، بينما يتم تمديد فترة الراحة الشتوية لتبدأ في 24 ديسمبر حتى 2 يناير.