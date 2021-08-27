قرعة الدوري الأوروبي | نابولي يصطدم بليستر ومجموعة الموت لجلطة سراي

مجموعة نارية للمهاجم المصري مصطفى محمد

قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم، الجمعة، بسحب قرعة دور المجموعات للفرق المتأهلة لهذه المرحلة من بطولة الدوري الأوروبي.

قرعة دوري أبطال أوروبا تم سحبها أمس، بالإضافة لتوزيع جوائز اليويفا بفوز جورجينيو لاعب تشيلسي بلقب الأفضل، بينما حصل مدربه توماس توخيل على جائزة مدرب العام.

والآن جاء الدور على اليوروباليج، حيث جاءت القرعة متوازنة، بينما يقع مصطفى محمد في مجموعة صعبة مع فريقه جلطة سراي التركي.

وتظهر البطولة بشكلها الجديد هذه المرة، بوجود 32 فريقًا فقط في مرحلة المجموعات، بعدما كان عددهم 48 في المواسم السابقة، وذلك بعد ظهور بطولة دوري المؤتمر الأوروبي التي ساهمت في تقسيم الفرق وتخفيض العدد.

وجاء المجموعات كاملة كالتالي ..

المجموعة الأولى : ليون، سبارتا براج، رينجرز وبروندبي.

المجموعة الثانية:موناكو، آيندهوفن، ريال سوسييداد وشتورم جراتس.

المجموعة الثالثة : نابولي، ليستر سيتي، سبارتك موسكو وليجيا وارسو.

المجموعة الرابعة: أولمبياكوس، آينتراخت فرانكفورت، فنربخشه وأنتويرب.

المجموعة الخامسة: لاتسيو، جلطة سراي، لوكوموتيف موسكو ومارسيليا.

المجموعة السادسة:سبورتنج براجا، ريد ستار، لودوجوريتس وميتييلاند.

المجموعة السابعة:ليفركوزن، سلتيك، ريال بيتيس وفيرينتسفاروشي.

المجموعة الثامنة: دينامو زغرب، جينك، وست هام ورابيد فيينا.

12 مباراة

8 أهداف

5 تمريرات حاسمة



جيرارد مورينو لاعب فياريال يحصل على بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي بالموسم الماضي. 🥇 pic.twitter.com/sqRLcvuHMt — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 27, 2021

وخلال حفل إجراء القرعة، حصل جيرارد مورينو لاعب فياريال على جائزة أفضل لاعب بالدوري الأوروبي للموسم الماضي.

وجاء ذلك بعدما قاد اللاعب فريقه للفوز بالبطولة، حيث سجل 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة في 12 مباراة.

وبالنسبة لبطولة دوري المؤتمر فقد وقت توتنهام مع فيتيس الهولندي، مورا السلوفيني ونادي رين الفرنسي، في مجموعة متوازنة.

وأما روما بقيادة مدربه الجديد جوزيه مورينيو فقد وقع مع زوريا الأوكراني، سسكا صوفيا البلغاري وبودو النرويجي بدور المجموعات من المسابقة.