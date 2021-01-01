قرعة الدوري الأوروبي | مواجهة مكررة لآرسنال وقمة نارية بين مانشستر يونايتد وميلان

صدام مبكر في البطولة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الجمعة، عن قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي المقرر إقامته في منتصف شهر مارس المقبل.

القرعة أقيمت بمدينة نيون السويسرية، وأسفرت عن بعض المواجهات القوية لمانشستر يونايتد وآرسنال وتوتنهام وميلان.

القمة الأبرز ستكون بين ميلان ومانشستر يونايتد، بينما يلعب آرسنال في مواجهة مكررة أمام أولمبياكوس اليوناني، الذي أطاح به من دور الـ32 الموسم الماضي.

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وجاءت مواجهات دور الـ16 من الدوري الأوروبي كالتالي ..

أياكس "هولندا" - يانج بويز "سويسرا"

دينامو كييف "أوكرانيا" - فياريال "إسبانيا"

روما "إيطاليا" - شاختار "أوكرانيا"

أولمبياكوس "اليونان" - آرسنال "إنجلترا"

دينامو زغرب "كرواتيا" - توتنهام "إنجلترا"

مانشستر يونايتد "إنجلترا" - ميلان "إيطاليا"

سلافيا براج "التشيك" - رينجرز "اسكتلندا"

غرناطة "إسبانيا" - مولده "النرويج"

جدير بالذكر أن مرحلة الذهاب من دور الـ16 للبطولة، ستقام في 11 مارس المقبل، بينما تلعب مرحلة الإياب في 18 من نفس الشهر.