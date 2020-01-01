قرعة الدوري الأوروبي - مواجهات صعبة لمانشستر وأرسنال وأخرى في المتناول لميلان وتوتنهام

قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي

أُقيمت اليوم قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي وأسفرت عن مواجهة قوية لنادي مانشستر يونايتد وأرسنال وأخرى في المتناول لتوتنهام وإيه سي ميلان.

وجاءت مباريات دور الـ32 كالتالي

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-فولفسبرجر النمساوي وتوتنهام الإنجليزي

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-دينامو كييف الأوكراني وكلوب بروج البلجيكي

-ريال سوسيداد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي

-بنفيكا البرتغالي وأرسنال الإنجليزي

-النجم الأحمر الصربي وإيه سي ميلان الإيطالي

-أنتويرب البلجيكي ورينجرز الاسكتلندي

-سلافيا براها التشيكي وليستر سيتي الإنجليزي

-سالسبورج النسماوي وفياريال الإسباني

-سبورتنج براجا البرتغالي وإيه سي روما الإيطالي

-كراسنودار الروسي ودينامو زغرب الكرواتي

-يانج بويز السويسري وباير ليفركوزن الألماني

-غرناطة الإسباني ونابولي الإيطالي

-مولده النرويجي وهوفينهايم الألماني

-مكابي حيفا وشاختار دونستيك الأوكراني

-ليل الفرنسي وأياكس الهولندي

-أولمبياكوس اليوناني وإيندهوفن الهولندي

وتُقام مباريات الذهاب يوم 18 فبراير 2021 على أن تُلعب مباريات الإياب يوم 25 فبراير.