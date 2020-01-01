قرعة الدوري الأوروبي .. مواجهات سهلة لآرسنال وتوتنهام واختبار صعب لميلان

مجموعة صعبة جداً للفريق الإيطالي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن نتيجة قرعة دور المجموعات من الدوري الأوروبي، والتي أسفرت عن مواجهات سهلة لمعظم كبار المسابقة.

القرعة تم سحبها، اليوم، الجمعة، خلف الأبواب المغلقة، في مقر الاتحاد بمدينة نيون السويسرية، نظراً لحالة التباعد الاجتماعي في أوروبا بسبب فيروس كورونا.

وأسفرت القرعة عن مجموعات سهلة لنابولي وآرسنال وتوتنهام، بينما وقع فريق ميلان الإيطالي في المجموعة الأصعب على الإطلاق.

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ونستعرض معاً كل المجموعات كالتالي..

روما ، يانج بويز، كلوج وسسكا صوفيا.

الثانية: آرسنال، رابيد فيينا، مولده ودوندالك.

الثالثة: ليفركوزن، سلافيا براج، هابويل حيفا ونيس.

الرابعة: بنفيكا، ستاندر ليج، رينجرز وليخ بوزنان.

الخامسة: إيندهوفن، باوك، غرناطة وأومونيا.

السادسة: نابولي، ريال سوسييداد، ألكمار ورييكا.

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السابعة: سبورتنج براجا، ليستر سيتي، أيك أثينا وزوريا لوهانسك.

الثامنة: سلتيك، سبارتا براج، ميلان وليل الفرنسي.

التاسعة: فياريال، كاراباج، مكابي تل أبيب وسيفاسبور.

العاشرة: توتنهام، لودوجوريتس، لاسك ورويال أنتويرب.

الحادية عشر: سسكا موسكو، دينامو زغرب، فينورد وفولفسبرجر النمساوي.

الثانية عشر: جينت، ريد ستار بلجراد، هوفنهايم وسلوفان ليبيريتش.

ومن المقرر أن تبدأ منافسات دور المجموعات للنسخة الجديدة من البطولة 2020/2021 يوم 22 أكتوبر الجاري، بينما تنتهي المرحلة بشكل كامل في 10 ديسمبر.