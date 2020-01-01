قرعة الدوري الأوروبي | مانشستر يونايتد ضد الحلقة الأضعف وإنتر يصطدم بخيتافي

نتائج قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة دور الستة عشر من الدوري الأوروبي عن مواجهات متوازنة، حيث لا تشهد المواجهات مرشحًا دونًا عن الآخر في أغلب الحالات.

وأقيمت ظهر اليوم قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي بعد 24 ساعة فقط من إجراء مباريات مباريات الإياب لدور الـ 32 مساء أمس الخميس، مع تبقي مباراة فرانكفورت وسالزبورج التي أجلت بسبب العاصفة

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وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية بين إشبيلية وروما في أولى مواجهات مونتشي المدير الرياضي للفريق الأندلسي أمام الذئاب منذ استقالته.

وسيلعب مانشستر يونايتد مباراة سهلة أمام لاسك النمساوي، وذلك بعد أن تخطى الشياطين الحمر كلوب بروج في الدور الماضي.

وسيصطدم إنتر بمفاجأة البطولة والموسم في إسبانيا خيتافي، بينما سيلعب أولمبياكوس الذي أقصى أرسنال مباراة قوية أمام فريق إنجليزي آخر وهو وولفرهامبتون.

وسيلعب جلاسجو رينجرز بقيادة مدربه ستيفن جيرارد أمام بايرليفركون، بينما سيصدم شاختار دونتسيك الأوكراني بفولفسبورج، والمتأهل من أينتراخت فرانكفورت وريد بول سالزبورج أمام بازل السويسري، وأسطنبول باشاكشهير صاحب الريمونتادا أمام كوبنهاجن الدنماركي.

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وستقام منافسات دور الستة عشر للدوري الأوروبي الخميس بعد المقبل، حيث تلعب مباريات الذهاب في الثاني عشر من مارس، ثم تلعب مباريات الإياب في التاسع عشر من الشهر ذاته.