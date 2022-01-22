قرعة إفريقيا لمونديال 2022 | صراع بين صلاح وماني .. والعرب بمواجهات متوسطة

أجريت قرعة التصفيات النهائية بقارة إفريقيا، المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في الكاميرون خلال الوقت الحالي، على شرف بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

القرعة تشهد مشاركة 10 منتخبات، تم تصنيفهم إلى مستويين، من أجل إجراء قرعة بينهما، على أن تقام مباراة الذهاب على فرق المستوى الثاني.

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المستوى الأول: السنغال، المغرب، تونس، الجزائر، نيجيريا.

المستوى الثاني: مصر، الكاميرون، غانا، مالي، الكونغو الديمقراطية.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية..

مصر أمام السنغال.

الكاميرون أمام الجزائر.

غانا أمام نيجيريا.

الكونغو الديمقراطية أمام المغرب.

مالي أمام تونس.