قرر دعم المنافس.. هنري: بيلينجهام كان رائعًا في الكلاسيكو ومورينيو غير من ريال مدريد!

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أشاد المهاجم السابق لبرشلونة تييري هنري بريال مدريد عقب فوزه المهم بنتيجة 2-1 على فريقه السابق في الكلاسيكو. وقد أُعجب الفرنسي بشكل خاص بأداء جود بيلينجهام، إذ وصف العرض المسيطر للاعب منتخب إنجلترا في وسط الملعب بأنه خارق للعادة.

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هنري يشيد بصلابة ريال مدريد الدفاعية

اعترف هنري بأنه أُعجب كثيرًا بالترتيب التكتيكي لريال مدريد خلال فوزه الحاسم بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو على ناديه السابق برشلونة. وقال الفرنسي عقب مباراة نهاية الأسبوع الضخمة إن هذا الفوز الحيوي كان المرة الأولى هذا العام التي يرى فيها ريال مدريد يلعب بهذه الطريقة المتراصة والصلبة.

ووفقًا لهنري، كان ريال مدريد صعب الاختراق للغاية في ذلك اليوم، حيث منح القليل جدًا من الفرص الواضحة مع بقائه خطيرًا جدًا في الهجمات المرتدة. ورغم انتمائه الطبيعي لبرشلونة، سارع هنري إلى الاعتراف بالطابع المميز للأداء المتكامل للنادي الملكي.

أداء بيلينجهام كان مدهشًا

وفي حين خطف كيليان مبابي الأضواء بتسجيله هدفين ونيله جائزة رجل المباراة الرسمية، خصّ هنري الدولي الإنجليزي بيلينجهام بإشادة خاصة. فقد انبهر مهاجم آرسنال السابق تمامًا بمساهمة لاعب الوسط الديناميكي الشاملة في هذا الفوز الحيوي. وفي حديثه إلى Betway، أوضح هنري مدى تقديره العالي لهذا الأداء الفردي المذهل.

وقال هنري: "كانت هذه المرة الأولى هذا العام التي أرى فيها ريال مدريد يلعب بهذه الطريقة. كانوا متراصين، ولم يمنحوا الكثير من الفرص، وكانوا صعبي الاختراق للغاية وأقوياء في الهجمات المرتدة.

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"سجّل كيليان مبابي هدفين واختير رجل المباراة، لكن جود بيلينجهام؟ رائع. الطريقة التي لعب بها ذكّرتني بمباراة إنجلترا في المكسيك. كان يحتفظ بالكرة، ويتجاوز المنافسين، ويفتعل مخالفة، ويجد تمريرة أو يتوغل بنفسه. يجب أن أمنحه الكثير من التقدير، فالطريقة التي لعب بها كانت مذهلة ببساطة."

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مورينيو يرد على منتقديه

كما كان هذا الفوز الحيوي بمثابة رسالة قوية للمدرب مورينيو، الذي واجه ضغوطًا خارجية قبل خوض هذه المباراة الكبيرة. وأشار هنري إلى أنه كان هناك شك حول ما إذا كان المدرب الشهير لا يزال قادرًا على تقديم أفضل ما لديه على أكبر المسارح، لكن هذه النتيجة أثبتت بقوة صفاته التكتيكية الدائمة.

وأضاف هنري: "أحسنت يا مورينيو. كان هناك شك حول ما إذا كان لا يزال قادرًا على فعلها، وقد أثبت أنه قادر على ذلك. كانوا يعلمون أنهم لا يستطيعون تحمّل خسارة، لأن فارق تسع نقاط مع فارق الأهداف ذاك كان سيصبح صعبًا للغاية.

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"لا يزال الطريق طويلاً، الجميع ظنّ أنه سيكون من الصعب جدًا إيقاف برشلونة، ولكن لهذا السبب يصعب جدًا التنبؤ بمثل هذه الأمور. كان برشلونة رائعًا في المباريات العشر الأولى ثم فجأة خسر أمام باريس سان جيرمان وريال مدريد. بالطبع، سأدعم دائمًا برشلونة في إسبانيا وليس من اللطيف أبدًا خسارة الكلاسيكو، لكن عليّ أن أقول أحسنتم يا ريال مدريد."

سباق اللقب يبقى غير قابل للتنبؤ

فتحت هذه النتيجة سباق لقب الدوري الإسباني على مصراعيه. ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثالث في ترتيب الليجا، بعدما جمع 24 نقطة من عشر مباريات. وفي الوقت نفسه، تُعد هذه أول خسارة في الدوري هذا الموسم لفريق هانزي فليك. ورغم بقائه في صدارة الترتيب برصيد 27 نقطة، فقد تقلّص فارق برشلونة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني إلى نقطتين فقط الآن.