قرار يخص الألتراس.. برشلونة يحسم موقفهم قبل مواجهة أستون فيلا!

مشاركة تابع GOAL على جوجل

رفع برشلونة رسميًا الحظر المفروض على قطاعه الجماهيري الرئيسي المختص بالهتاف والأغاني، وذلك قبل المواجهة الحاسمة أمام أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا مباشرة. وكان النادي قد فرض تعليقًا سابقًا عقب سلسلة من المخالفات الانضباطية والمخاوف المتعلقة بالسلامة خلال الخسارة عالية الأهمية في الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

إعلان

عودة الألتراس بعد تداعيات الكلاسيكو

أكد برشلونة أنه سيُسمح لقطاعه المخصص للتشجيع، المعروف باسم "grada de animación"، بالعودة في مواجهة دوري أبطال أوروبا المقبلة أمام أستون فيلا.وفي بيان رسمي نُشر على الموقع الإلكتروني للنادي، أكد برشلونة أن القرار جاء عقب اجتماع بين ممثلين عن أقسام الأمن في النادي وعدد من قادة مجموعات المشجعين، ما أسفر عن رفع الإيقاف المؤقت. وكان الحظر قد أجبر في السابق المجموعة المؤلفة من 1200 مشجع على التغيّب عن مباراة الدوري الأخيرة أمام ألافيش عقاباً على سلوكها خلال اللقاء الأخير مع ريال مدريد.

وجاءت الإجراءات الداخلية الصارمة في أعقاب شكوى رسمية تقدم بها دوري الدرجة الأولى الإسباني إلى الهيئات التأديبية في الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم. وقد سلّط تقرير الدوري الضوء على أجواء مسمومة خلال الكلاسيكو، موثّقاً حالات متعددة من إلقاء الأشياء على أرضية الملعب، بما في ذلك الزجاجات والولاعات.

وأبدت السلطات قلقاً خاصاً إزاء تقارير عن إساءات لفظية استهدفت شخصيات عامة مثل جوزيه مورينيو ومارك كوكوريا، ما وضع النادي الكتالوني أمام تدقيق كبير وعقوبات إضافية محتملة في حال استمر هذا السلوك في ملعب الأولمبي لويس كومبانيس.

مخاوف أمنية وواقعة كامافينجا

Getty Images

وكان من أخطر الاتهامات الواردة في التقرير الرسمي محاولة الاعتداء الجسدي على لاعب وسط ريال مدريد إدواردو كامافينجا. فخلال الاحتفالات بالهدف الثاني لريال مدريد، يُزعم أن أحد المشجعين حاول ضرب الدولي الفرنسي بعصا علم. وكانت هذه الواقعة، إلى جانب وابل المقذوفات التي تساقطت على اللاعبين، المحفّز الأساسي لقرار النادي الأولي بمنع مجموعة التشجيع. ويبقى النادي حذراً من الضرر الذي تلحقه هذه التصرفات بسمعته، فضلاً عن التهديد المباشر لسلامة اللاعبين على أرضية الملعب.

إعلان إعلان

وبعد التقرير المفصّل الذي رصد عشر مخالفات تأديبية مختلفة، تعهّدت مجموعات المشجعين الآن رسمياً بالحفاظ على بيئة متحضّرة ومحترمة في المباريات المقبلة. ويُنظر إلى قرار النادي بإعادة المجموعة على أنه تصويت بالثقة، اعترافاً بالدور الحيوي الذي يلعبه قطاع التشجيع في رفع معنويات الفريق وخلق أجواء مرهبة أمام الأندية الأوروبية الزائرة. ومن المتوقع أن تكون الأجواء عاملاً حاسماً عندما يأتي أوناي إيمري بفريقه المتألق في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى برشلونة لخوض اختبار أوروبي حاسم في دور المجموعات.

مواضيع ذات صلة

مراقبة صارمة للسلوك المستقبلي

وعلى الرغم من رفع الحظر، حذّر مسؤولو برشلونة من أنهم سيجرون مراقبة صارمة لهذا القطاع خلال مباراة فيلا. وأوضحت قيادة النادي أنها لن تتردد في إعادة فرض الحظر من دخول الملعب في حال لم يتم الالتزام بمعايير السلوك المتفق عليها.

كما تمثّل التبعات المالية لهذه الأحداث مصدر قلق متزايد لمجلس الإدارة، إذ تستمر الغرامات المتكررة من الهيئات المنظّمة المحلية والأوروبية في التراكم. وثمة تهديد يلوح في الأفق بإغلاق جزئي للملعب إذا قرر الاتحاد الملكي الإسباني (RFEF) أو الاتحاد الأوروبي (UEFA) أن النادي قد أخفق في ضبط أكثر مشجعيه حماساً.

إعلان

وأصدر النادي بياناً شدّد فيه على أن التزام ممثلي المشجعين يجب أن يُترجم إلى تغييرات ملموسة في المدرجات. وأعرب برشلونة عن أمله في أن يضمن هذا الاتفاق الجماعي عدم تكرار مثل هذه الأحداث المخلّة، حمايةً لمصالح الأعضاء وجماهير النادي بشكل أوسع والمؤسسة ككل.