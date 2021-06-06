قرار نهائي .. الهلال يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن جوميس وكاريلو

ما هو قرار الهلال بشأن مستقبل جوميس وكاريلو؟

اتخذ مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، قرارًا حاسمًا ونهائيًا، بشأن مستقبل ثنائي الفريق، البيروفي أندريه كاريلو والفرنسي بافيتمبي جوميس.

وانتشرت أخبارًا خلال الأيام الماضية، حول إمكانية رحيل الثنائي عن صفوف الهلال، وذلك بهدف خوض تجربة جديدة في أوروبا، ولكن لإدارة الهلال رأي آخر.

ماذا قررت إدارة الهلال؟

أكدت قناة 24 الرياضية السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على أن إدارة نادي الهلال قررت استمرار الثنائي كاريلو وجوميس حتى نهاية الموسم القادم.

الهلال اتخذ هذا القرار، في ظل احتياج الفريق لخدمات الثنائي خلال الموسم القادم، وذلك بعد الحديث مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للزعيم.

وبذلك يغلق الهلال الحديث حول رحيل الثنائي، ويستمر كاريلو وجوميس مع الزعيم لنهاية الموسم القادم، ووقتها سيتم تحديد موقفهما.

ما هي صفقات الهلال الجديدة؟

ونجح نادي الهلال في التعاقد مع المالي موسى ماريجا، مهاجم نادي بورتو البرتغالي، لينضم لصفوف الزعيم مع بداية الموسم القادم في صفقة انتقال حر.

كما استطاع الهلال أن يحسم التعاقد أيضًا مع اللاعب حمد اليامي، الظهير الأيمن لفريق القادسية، في صفقة انتقال حر، لينضم لصفوف الفريق مع بداية الموسم القادم.

ما سبب تردد رحيل جوميس وكاريلو؟

بعد تعاقد نادي الهلال مع المهاجم المالي ماريجا، ربط البعض بين تلك الصفقة وبين اقتراب رحيل جوميس، ولكن نفى أكثر من مسؤول داخل الزعيم هذا الأمر.

أما عن كاريلو، فخرج بتصريحات يؤكد خلالها على أنه يريد خوض تجربة جديدة، مشيرًا إلى أنه قد تكون في إسبانيا أو تركيا، قبل أن يعود ويخرج بتصريحات أخرى، مشيرًا خلالها على أن رغبته هي الاستمرار مع الهلال.

واتخذ مسؤولي الهلال قرارهم النهائي باستمرار الثنائي مع الفريق خلال الموسم القادم، بعد مناقشة مع المدرب جارديم.

من سيرحل عن الهلال؟

وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن الهلال يدرس حاليًا الاستغناء عن خدمات اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو، بسبب عدم تقديمه المستوى المطلوب حتى الآن.

كما أكدت التقارير على أن الإيطالي سيباستيان جيوفينكو قد يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية، لأنه يمتلك عروضًا من إيطاليا، ويرغب في العودة إلى بلاده.

هذا بالإضافة إلى عدم تعويض الهلال رحيل اللاعب السوري عمر خربين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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