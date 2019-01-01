قرار من الهيئة العامة للرياضة بشأن الحضور الجماهيري في لقاء الاتفاق والعدالة

تحقيقات يأمر بها عبدالعزيز بن تركي بشأن مباراة الاتفاق والعدالة

قرر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة، اليوم الجمعة، التحقيق في واقعة مقطع فيديو يبين بعض التجاوزات في الحضور الجماهيري للاتفاق.

وكان الاتفاق حقق الفوز أمس على العدالة بهدف دون رد ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء قرار رئيس هيئة الرياضة بعد أن تجاوز في وجهة نظر الهيئة جماهير الاتفاق، المعايير الخاصة للدعم المعلن في وقت سابق البالغ مليون ريال.

وأصدرت اللجنة بيانًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يوجه بالتحقيق فيما تم تداوله حول دخول عددٍ من الجماهير في مباراة الاتفاق والعدالة بالدمام بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة".

سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يوجه بالتحقيق فيما تم تداوله حول دخول عددٍ من الجماهير في مباراة الاتفاق والعدالة بالدمام بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة pic.twitter.com/aTG0h1EYca — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) October 25, 2019

ومن المنتظر ما النتيجة ستسفر عنه التحقيقات خلال الأيام القليلة المقبلة واتخاذ القرار المناسب من قبل الهيئة العامة للرياضة.